Ernesto Valverde: «Hugo Rincón està jugant; això és bo per l’Athletic»
EFE
Ernesto Valverde, entrenador de l’Athletic, està molt pendent d’Hugo Rincón i la temporada que està fent amb el Girona. «Es tracta d’agafar experiència i tocar la Primera Divisió. L’any passat va estar a Segona, i com enguany va anar de menys a més. Està jugant d’una manera més continuada i això és bo pel club. No sé què passarà en aquest sentit. Que vagi agafant experiència en un equip com el Girona ho veig bé», ha valorat el tècnic del conjunt basc.
D’altra banda, Valverde ha comentat que el partit que es disputa demà a Montilivi és «una gran oportunitat de fer un pas endavant» perquè en cas de victòria de l’Athletic «pot significar molt» en la recta final de Lliga. «Ja no hi ha marxa enrere, tots ens hi juguem molt i els punts que aconsegueixes ara són un tresor. Hem d’intentar-ho», ha afegit. Qüestionat sobre si l’objectiu de l’Athletic és sumar com més aviat millor els 42 punts o una plaça europea, l’entrenador ha recalcat que «la pregunta es respon sola»: «Per poder arribar a Europa, com no passis dels 42 punts ho tens difícil. Ara mateix l’objectiu són els 38 punts que tindríem si guanyem el Girona i després els que siguin. La nostra intenció és sempre guanyar i cobrir etapes d’una en una».
Valverde ha assegurat que es prenen «molt seriosament» aquest encontre perquè «el Girona és un bon equip» que «es fa fort» en un estadi en el qual a l’Athletic li ha «costat molt sumar»: «S’han recuperat bé d’un mal inici i, a més, ho han fet confiant en les seves armes, sense canviar. Es nota la mà de Míchel».
