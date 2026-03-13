Míchel: "Ter Stegen és un jugador que està fora del nostre radar"
Àlex Moreno entra en la convocatòria per al partit contra l'Athletic i "està preparat" per ser titular
El gest d'Araujo amb Ter Stegen
"Després de l'operació vam parlar i la seva recuperació és a Barcelona. Tot va anar molt bé. Ens ha dit que anirà venint per aquí, però ara mateix no sé com està de la lesió ni de la recuperació. És un jugador que està fora del nostre radar", ha comentat Míchel aquest migdia sobre Ter Stegen. El porter alemany, cedit pel Barça, podria acostar-se demà a Montilivi per donar suport a l'equip des de la grada contra l'Athletic (14:00 h), després d'evolucionar favorablement de la intervenció a l'isquiotibial de la cama esquerra i poder assistir ahir a un sopar amb els blaugrana. Tenint en compte que anirà per llarg, el tècnic del Girona ja no hi compta i, per això, només destaca les baixes de Stuani, Bryan Gil i Vitor Reis -sancionat-, a més els lesionats de llarga durada Juan Carlos, Portu i Van de Beek, per al partit de demà.
"Miro partit a partit. Contra l'Athletic és un partit molt important a casa nostra. Hem fet coses bones en els últims partits, però necessitem continuar sumant punts per arribar als 42 que penso que són els que ens permetran arribar a l’objectiu del club que és continuar a Primera un any més", ha apuntat. En aquest sentit, Míchel ha afegit que "hem vist que a cada partit és molt difícil guanyar, a tothom li està costant. Hem de fer les coses bé a cada partit. L'Athletic és un rival molt dur que té coses bones i necessitem donar la nostra millor versió per guanyar. No sé quan arribarem a aquesta xifra, desitjo que sigui el més aviat possible però hem de lluitar a cada partit".
La principal novetat del Girona per rebre el conjunt d'Ernesto Valverde serà Àlex Moreno, que "està per jugar, preparat, ha tingut una bona recuperació i està bé". El lateral esquerre penedesenc té molts números de ser titular i, així, Arnau podria cobrir el buit que deixa Vitor Reis a l'eix de la defensa. "Vitor és un jugador molt important com tothom, tenim recanvis al vestidor per substituir-lo", ha assegurat l'entrenador blanc-i-vermell.
Qui també podria entrar a l'onze és Ounahi, després de no poder jugar d'inici l'encontre davant el Llevant per unes molèsties. "Ha fet una setmana molt bona, està preparat. No sé el percentatge del seu màxim nivell, però està bé per jugar. És un jugador important i volíem donar-li el temps que necessita perquè arribi a la seva millor versió. Necessita jugar molts partits", ha apuntat del mitjapunta marroquí.
Millorar la finalització
D'altra banda, Míchel ha destacat que "l'Athletic és l’equip que millor fa la pressió a camp rival, que més recupera i té una situació defensiva molt alta. Juntament amb el Barça és l’equip que té la línia defensiva més amunt de la seva porteria. Necessitem un ritme de joc molt bo, ser capaços d’entendre els espais i superar la seva pressió amb dues-tres passades. Hem de mirar cap endavant amb la pilota i donar solucions al jugador que la tingui".
Alhora, ha demanat més gol a l'equip per poder retrobar-se amb la victòria després de sumar-ne una en els últims set partits: "Hem treballat i vist situacions dels últims partits on penso que ens falta una mica de profunditat i agressivitat. Estem treballant sobre això. El més important és arribar a porteria rival i tenir la sensació de fer mal. Ho hem treballat, hem parlat amb els jugadors i per mi és un objectiu que tenim per aquests últims onze partits. Hem de fer un pas endavant en la finalització".
