Rincón serà examinat amb lupa per l'Athletic
El lateral navarrès encadena cinc titularitats consecutives i és un fix per a Míchel des que ha començat l’any 2026
Va ser un dels primers fitxatges de Quique Cárcel l’estiu passat. Venia de brillar amb el Mirandés en el seu debut a Segona A i amb qui es va quedar a les portes de pujar a Primera. Tres gols i cinc assistències en quaranta-quatre partits van fer que el Girona el situés en un lloc ben destacat a l’agenda i es mogués de seguida. L’Athletic hi comptava i Ernesto Valverde volia veure’l en acció durant la pretemporada. Fins i tot volia continuar tenint-lo a les ordres durant l’agost. Tanmateix, el superàvit de laterals drets (Areso, Lekue i Gorosabel) van fer que li obrís la porta de sortida. Una nova cessió, aquest cop ja a Primera al Girona. Rincón encarava el repte d’estrenar-se a la màxima categoria ben engrescat però de seguida va veure que no seria tan fàcil tenir minuts. Li va costar i el context depressiu que va viure l’equip les primeres jornades no hi va ajudar. A més a més, per davant hi tenia un Arnau Martínez intocable. Tot plegat va fer que no acabés mai de guanyar-se la confiança absoluta de Míchel i que, si bé alternava titularitats amb estones de refresc, no era un dels jugadors considerats importants sinó més aviat un complement. Ara la cosa ha canviat. Fins al tombant d’any, Rincón va disputar quinze partits, vuit dels quals de titular sense signar cap gol ni assistència. Tot ha canviat aquest 2026. Hi ha acompanyat, la lesió d’Àlex Moreno, que ha enviat Arnau al lateral esquerre i ha deixat un buit al dret, on Rincón, amb vint-i-tres anys acabats de fer, ha guanyat la partida a Alejandro Francés.
Els números del de Valtierra també han canviat. Dels deu partits que s’han disputat fins ara, el navarrès n’ha disputat nou, vuit dels quals de titular. És a dir, ha jugat més en aquests primers dos mesos de 2026, que en la primera volta. A més a més, han arribat els números. No són espectaculars, però Rincón ja ha fet un parell d’assistències de gol. La primera va ser a Cornellà a Vanat i l’altra, a Lemar al camp del Sevilla. Això sí, continua sent tímid a l’hora d’atrevir-se a arribar a la ratlla de fons i encara no s’ha vist la versió del carriler profund i potent que va enlluernar el curs passat a Anduva. Segurament la manera de jugar i, sobretot, d’atacar del Girona, sovint més en estàtic, no beneficia les característiques d’un jugador atlètic a qui el camp a Miranda se li feia, sovint, curt.
Titular els darrers cinc partits (Sevilla, Barça, Sevilla, Celta i Llevant), demà serà un dia especial per a ell. El rival és l’Athletic, el club que el té cedit a Montilivi i que el segueix amb lupa per veure’n l’evolució. Un dia diferent segur per a un jugador que podrà enfrontar-se -ja ho va fer a la primera volta a San Mamés- al seu club, que no va incloure al contracte de cessió la clàusula de la por. Això sí, sí que hi ha una penalització per al Girona si no disputava una xifra concreta de partits. Rincón viu enguany la seva segona cessió fora de Lezama després d’haver jugat a un nivell notable, el curs passat a Segona A amb el Mirandés. El lateral navarrès té contracte en vigor amb l’Athletic Club fins al juny del 2028.
Stuani, complicat
Mentrestant, l’equip continua preparant el partit de demà contra l’Athletic a Montilivi (14:00). Míchel rumia com reformular la línia defensiva sense el sancionat Vitor Reis. Situar Àlex Moreno d’entrada a l’onze després de la lesió és arriscat i això podria fer que Francés fos l’escollit. L’opció Moreno implicaria, a banda del risc, moure Arnau a l’eix. Mentrestant, qui té pelut ser-hi és Cristhian Stuani, que continua amb els problemes a l’adductor que ja li van fer fer perdre el partit contra el Llevant. Bryan Gil, Portu, Van de Beek i Juan Carlos són les altres baixes de Míchel.
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA