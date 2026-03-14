El Girona-Athletic, un partit per decidir a quin tren pujar en l’últim terç de Lliga

El Girona comença el darrer tram de la competició a la mateixa distància del setè, l’Espanyol, que de l’antepenúltim, el Mallorca

Arnau s'emporta la pilota en un exercici de l'entrenament d'ahir a Montilivi. / GIRONA FC/NURI MARGUÍ

Tatiana Pérez

El Girona va començar molt bé el 2026, després que Míchel toqués la tecla per convertir un equip que aquesta temporada semblava destinat a patir, ocupant durant bona part de la primera volta les places de descens, en un de guanyador. La igualtat a la classificació va fer que amb una ratxa de tres victòries seguides (contra Mallorca, Osasuna i Espanyol) a l’inici del nou any els gironins ràpidament traguessin el cap cap a la part alta de la classificació, però la manca de gols, un dels problemes que els van perjudicar a principi de curs juntament amb la fragilitat defensiva -en l’actualitat millorada- han frenat, ara com ara, qualsevol aspiració.

Els de Míchel només han pogut sumar un triomf en els últims set partits i això fa que la visita de l’Athletic a Montilivi (14:00 h) sigui decisiva de cara a l’últim terç de Lliga. El conjunt blanc-i-vermell, que enceta el darrer tram de la competició a la mateixa distància (sis punts) del setè, l’Espanyol, que de l’antepenúltim, el Mallorca, ha de tirar a quin tren es puja. I ho ha de fer recordant que els tres primers rivals del mes vinent són el Vila-real, el Reial Madrid i el Betis -encara no hi ha els horaris-.

Per intentar retrobar-se amb la victòria, el tècnic del Girona podria revolucionar l’onze amb el retorn a la titularitat d’Ounahi. El mitapunta marroquí va encendre les alarmes la passada jornada davant el Llevant (1-1) per unes molèsties que va notar en un entrenament i que el van fer jugar al Ciutat de València a mig gas, però aquesta setmana l’ha superat bé i es perfila de titular davant la baixa de Bryan Gil a l’extrem esquerre. Sobretot, també, després que Echeverri no va sabés aprofitar l’oportunitat.

En el cas de sortir d’inici, Ounahi podria no ser l’única novetat a l’equip. Míchel té preparat el retorn d’Àlex Moreno al lateral esquerre un cop recuperat de la lesió i això podria fer moure Arnau a la banda dreta en detriment d’un Hugo Rincón que avui es retrobarà amb l’Athletic, el club que el té cedit al Girona, i que sol patir més en defensa. L’altre canvi serà, segur, a l’eix de la defensa. La baixa de Vitor Reis per acumulació de targetes obriria la porta a Francés, que espera pacient el seu moment.

La mala ratxa de l’Athletic

En sintonia amb els gironins, l’Athletic tampoc guanya des de fa tres partits malgrat que en el seu cas es té en compte l’eliminació a la Copa a les semifinals. Els d’Ernesto Valverde tenen el focus posat ja només a la Lliga i confien entrar a les places europees. No obstant això, el partit es juga a Montilivi. Un estadi que no se’ls dona gaire bé amb dues derrota i un empat contra el Girona de Míchel.

