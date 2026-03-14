Míchel: "Aquesta victòria ens dona felicitat, tranquil·litat encara no"
El tècnic blanc-i-vermell insisteix en aconseguir els 42 punts per assegurar la permanència el més aviat possible
Míchel demanava gol i això és precisament el que ha tingut avui el Girona per imposar-se a l'Athletic en un migdia plujós a Montilivi (3-0). “Aquesta victòria ens dona felicitat, tranquil·litat encara no. Mirarem els deu partits que queden i pensarem en guanyar el següent i en anar sumant. Ens falten vuit punts per assolir l’objectiu. Quan tinguem els 42 punts sí que ens donaran més tranquil·litat”, ha comentat el tècnic blanc-i-vermell de la victòria que deixa l’equip a nou punts, provisionalment, de la zona de descens.
“Sempre que guanyes tens l’ànima molt millor, però la realitat és que hem fet un partidàs. El rival també ha fet coses molt bones i Gazzaniga ha fet dues o tres aturades molt bones. El partit podria haver canviat molt. Ens ha fet estar més tranquils perquè quan l’hem necessitat hi ha sigut. El partit amb la pilota ha estat increïble. En molts partits també hem fet moltes coses bé i no hem guanyat. Avui ha sortit tot bé, estic feliç pels jugadors. Tothom necessitava la victòria, sobretot pels punts. Fa que la confiança estigui més amunt”, ha valorat un Míchel que descarta mirar més amunt a la classificació com sí que ho ha fet Echeverri, que s’ha estrenat com a golejador, en acabar l’encontre. “Claudio és jove i està en un moment després de marcar top. Està en un moment d’eufòria. Estem a vuit punts de l’objectiu dels 42 que ens donaran la tranquil·litat. És la realitat, de veritat. Mires el marcador 3-0 i tothom diria ‘que fàcil, el Girona està molt bé’, però hem vist un partit on han pogut passar altres coses. Tinc confiança en els meus jugadors. Ho estan fent bé i tenen la personalitat per fer el que estem treballant en el dia a dia. 42 punts, de veritat”, ha recordat.
L’entrenador de Vallecas ha destacat també la feina defensiva contra l’Athletic. “Hem fet un molt bon partit. La gran versió de Francés i la de Vitor a la resta de partits és pels altres dos centrals que tenim: Blind és top, està per sobre de tothom i David López també, malgrat que no està jugant. Vitor i Francés estan aprenent molt d’ells. Arnau també té un nivell mental molt top, ha jugat en totes les posicions i sap què fer en cada moment. Hugo està creixent i recuperem Àlex. Tota la fase defensiva ha estat bona. Tots els jugadors han mirat cap endavant. És un partidàs de l’equip sabent que hem tingut patiment. Ha sortit tot de cara i hem de continuar”, ha dit.
