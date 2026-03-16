Ucraïna reclama Tsygankov i Vanat
Els dos jugadors del Girona jugaran a la repesca pel Mundial contra Suècia el 26 de març
La Lliga es tornarà a aturar el cap de setmana del 28 i 29 d'aquest mes per la disputa de partits internacionals de seleccions. Com és habitual les darreres temporades, el Girona veurà com diversos jugadors se n'aniran amb els seus països els partits corresponents, siguin amistosos o oficials. Els que, ben segur, tenen els compromisos més importants són Tsygankov i Vanat, a qui avui Ucraïna ha convocat per a la repesca pel Mundial. Ucraïna es juga el bitllet en unes semifinals i final a partit únic. El dijous 26 s'enfronta a Suècia i, si guanya, se les heurà amb el vencedor de l'eliminatòria entre Polònia i Albània el dia 31. D'aquesta manera després del partit a Pamplona de dissabte, els jugadors s'incorporaran a la seva selecció.
Caldrà veure si hi ha altres jugadors citats per les seleccions. Ounahi podria ser reclamat pel Marroc, que juga dos amistosos contra l'Equador a Madrid i el Paraguai, a Lens. Més hauria d'anar Witsel si és citat per Bèlgica, que juga amistosos als Estats Units i Mèxic.
