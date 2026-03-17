Montilivi registra la pitjor entrada d'un partit del Girona dels últims deu mesos
La pluja i l’horari van dur a a l'estadi 8.811 espectadors dissabte passat contra l’Athletic Club, una xifra només empitjorada pels 7.721 davant el Mallorca del maig passat en un altre dia de pluja
Dissabte va ser un dia rodó. El Girona va vèncer i convèncer l’Athletic Club amb una dosi de patiment que va afegir encara és valor a la victòria (3-0). Els tres punts van deixar un coixí, provisional, de nou que al final van ser vuit respecte a la zona de descens. A més a més, Gazzaniga va tornar a ser Sant Gazzaniga amb tres aturades impactants a Sancet, Laporte i Guruzeta. Fins i tot, Hugo Rincón i Claudio Echeverri es van afegir a la festa i es van estrenar com a golejadors amb la samarreta blanc-i-vermella. L’únic però que va deixar la tarda va ser Montilivi que, amb 8.811 espectadors va presentar la pitjor entrada de tota la temporada. L’horari, les dues del migdia, i sobretot, la pluja que va caure des de primera hora del matí va fer minvar en 2.560 espectadors l’assistència del darrer partit a l’estadi, que va ser contra el Celta fa quinze dies (11.371). Tot plegat va fer que Montilivi presentés una entrada ben fluixa, la pitjor dels darrers deu mesos la segona més dolenta dels darrers trenta-tres partits de Lliga.
La pluja va tornar a espantar una bona colla d’aficionats del Girona que van estimar-se més veure el partit des de casa. El mateix factor va incidir en la darrera pitjor entrada, el 5 de maig de l’any passat, quan amb el Girona jugant-se la vida contra el Mallorca, a Montilivi només s’hi van aplegar 7.721 espectadors. Era un dilluns al vespre, havia plogut tot el dia i, a més a més, l’equip arribava al partit immers en una dinàmica suïcida de 4 punts de 33 possibles que havia ressuscitat tots els fantasmes possibles. Per als 7.721 espectadors, tanmateix, va valer la pena ser al camp per poder celebrar una victòria que tallava una ratxa d’onze jornades sense guanyar i deixava la salvació, que se certificaria matemàticament, la jornada següent a Valladolid, a només un pas.
La de dissabte contra l’Athletic Club i la del Mallorca del maig passat són les pitjors entrades de les de la darrera temporada i mitja. En aquest sentit, traient els partits de Lliga de Campions, només un altre cop, Montilivi s’ha quedat per sota de la barrera dels deu mil espectadors. Va ser el desembre del 2024 en la visita del Valladolid (9.534 espectadors), un divendres al vespre, que el Girona va despatxar amb comoditat per 3-0.
Fins ara, la pitjor entrada d’un partit de Primera a Montilivi la té el Girona-Rayo Vallecano (2-1) del curs 2018-19 disputat enmig d’un diluvi, i enmig de les Festes de Sant Narcís, que tan sols va dur 6.618 persones a les graderies de l’estadi. El Girona era dirigit llavors per Eusebio Sacristán, mentre que l’entrenador d’aquell Rayo Vallecano era Míchel.
Les restriccions que la UEFA va marcar al Girona per als partits de Lliga de Champions -no es podien fer servir les graderies retràctils i la capacitat va quedar reduïda a 9.721) va fer que les assistències en els quatre partits que l’equip va jugar la temporada passada també, numèricament fossin baixes. La minsa, i decebedora alhora, va ser la primera, la de l’estrena contra el Feyenoord (8.752). Després, es fregaria el ple davant l’Slovan de Bratislava (9.246), el Liverpool (9.241) i l’Arsenal (9.048).
