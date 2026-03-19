Míchel no ho amaga: "Jo sí que em veig preparat per entrenar el City"
El preparador de l'equip gironí confirma la seva ambició de fer el salt definitiu en la seva carrera
Clàudia Espinosa
Té molta sort el Girona de tenir un tipus com Míchel Sánchez. És, sense discussió, l’entrenador més important de la història del club i el gran arquitecte d’un projecte ambiciós, amb una filosofia i una identitat futbolística molt marcades. No és casualitat que tots els nouvinguts coincideixin a assenyalar aquella primera trucada o conversa amb el tècnic madrileny com un punt d’inflexió: té una capacitat especial per potenciar els seus jugadors i convertir en or gairebé tot el que toca.
El seu contracte amb l’entitat catalana, tanmateix, expira el pròxim 30 de juny. Tot i que la direcció esportiva, encapçalada per Quique Cárcel, aposta per la seva continuïtat i l’assenyala com l’indicat per mantenir el timó, les seves declaracions recents al pòdcast La Otra Grada de Feeberse revelen la seva ambició de fer el salt definitiu en la seva carrera.
Acaba contracte al juny
Quan li van preguntar si es veu capacitat per entrenar el Manchester City, la seva resposta no va deixar ningú indiferent: “Jo sí que em veig preparat. Ara em veig preparat per entrenar qualsevol equip”. “Yes, of course”, fa broma en parlar del seu anglès. “Tinc un professor d’anglès, hi vaig treballant”, explica.
Lògicament, el context no és el mateix. El Manchester City està obligat a competir per tots els títols i els egos poden ser difícils de gestionar.
“Evidentment, no és igual, però tinc l’habilitat d’adaptar-m’hi i vull viure-ho. Quan hi vaig arribar, els dic als jugadors: ‘vivim aquest any junts’. No tinc una vareta màgica per parlar amb qualsevol mena d’ego, hi aniré des del vessant humà cap a la cultura esportiva, per jugar bé i per obtenir resultats.”
Reunió Pep-City a l’horitzó
Encara queda molta temporada per endavant i Míchel només té ulls per a un Girona que ha d’arribar als “42 punts” per mantenir un any més la categoria. Ara bé, aquesta declaració d’intencions coincideix amb la patacada del Manchester City a la Champions davant la seva ‘bèstia negra’ i amb la imminent reunió de Pep Guardiola amb la cúpula ‘citizen’ per parlar de la seva continuïtat al capdavant del projecte, segons va informar el ‘Daily Mail’.
Tindrà lloc, això sí, després que el de Santpedor es prengui un petit respir a tall de reflexió per valorar amb calma els diferents escenaris.
