La nova samarreta "retro" del Girona
El club fa pública l'equipació amb què jugarà al Bernabéu contra el Madrid a principis d'abril inspirada amb la que va jugar la fase d'ascens a Segona el 1992
Parlar de "Salamanca", per a un aficionat del Girona és com fer-ho del dia del Lugo, de la remuntada del Saragossa, de l'Osasuna o dels play-offs maleïts amb l'Elx i el Rayo. Una col·lecció de disgustos que van fer patir ben ple els seguidors gironins en diverses etapes de la història del club. Amb el club, actualment, a Primera, els cops de porta als morros més recents del 2016, 2017, 2020 i 2021 estan, no oblidats, però sí curats. També està cicatritzada, en aquest cas pel pas del temps, la ferida de Salamanca, del 1992. Un any en què Girona va tornar-se a il·lusionar amb fer el salt al futbol professional després de molts anys. Sota la batuta de Xavi Agustí a la banqueta, els Soldevila, Planagumà, Sagué, Oliveras, Boada, Solà, Darnés, Napo, Mercader, Corominas, Raúl Ruiz, Alonso, Juli Sunyer i companyia van classificar-se per la fase d'ascens a Segona A i van arribar a la darrera jornada al camp del Salamanca amb la paella pel mànec. Guanyat, es pujava. No ho farien i la derrota per 2-1 va deixar el Girona sense un ascens que va ser per al Vila-real. Per tot el que va representar aquella temporada i per haver despertat la il·lusió de la gent amb una fita impensable llavors, el Girona ha triat la samarreta d'aquella època per lluir-la durant la jornada retro del cap de setmana de l'11 i 12 d'abril en què es visitarà el Reial Madrid al Santiago Bernabéu.
Una jornada especial, retro o vintage, com es diu ara, en què la gran majoria dels equips de Primera i Segona Divisió lluïran samarretes dels anys noranta per recordar vells temps. Tot plegat es va presentar ahir en societat a la gala LaLiga Fashion Night a Madrid. Abans, els clubs han anat llançant a les xarxes socials pistes de les equipacions que portaran aquella jornada. I la del Girona, al Bernabéu, serà la mateixa amb què l'equip va fregar l'ascens a Segona A. La mateixa amb què el gol de Juli Sunyer derrotava el Salamanca a Montilivi o amb la que Oliveras va fer el 0-1 a l'Helmántico. O amb la que l'equip va guanyar el Vila-real al Madrigal amb el memorable gol de porteria a porteria de Soldevila. La samarreta és ben clàssica i d'aquí el seu atractiu. Com que la casa de roba esportiva és la mateixa que ara, Puma, hi ha hagut pocs problemes. Ratlles verticals simètriques amb un lleuger predomini del vermell sobre el blanc. A més a més, un detall important: es recuperarà l'escut antic i que no es fa servir des que el club el va canviar el 2022. La publicitat serà l'actual, Ettihad Airways. La samarreta ja es pot comprar al web del club a un preu de vuitanta euros, el mateix que una de normal, i de setanta en talla infantil.
Durant la tarda, el club va publicar també el butlletí que es va repartir a Montilivi aquell 21 de juny on es veia, el massatgista, Ricardo Soley, i l'encarregat de material, Mingu, complint la promesa de pujar als Àngels a peu si l'equip es classificava per a la fase d'ascens. "Tant de bo hi puguem tornar. Seria un bon senyal", deien. No hi van tornar, i el club, després d'una llarga travessia, el club gaudeix de la millor etapa de la història. "És important que es recordi el passat. Era una altra època, una altra categoria i una altra estructura, però al final, tots hem format part d'aquest camí. És important que el club ho tingui en compte", assenyala Juli Sunyer, autor del gol a Montilivi contra els castellans.
Juli, precisament, és un dels models de la nova samarreta juntament amb Pep Boada i Joan Sagué. També hi diu la seva, el golejador a Salamanca, Jordi Oliveras. "Fa gràcia que hagin triat aquella samarreta", diu mentre reconeix que no en guarda pas cap. "Si haguéssim pujat, ja me l'hauria quedada, ja". El banyolí llança un missatge: "A veure si porta sort i guanyem al camp del Madrid".
Aquest vespre s'hi presentaran totes les noves equipacions retro dels clubs de LALIGA, transformades en peces de moda urbana contemporànea. Cada disseny ret homenatge a moments emblemàtics dels clubs, en el cas del Girona la recordada fase d'ascens del 1992. Només el Madrid, perquè no s'ha adherit a la campanya, el Barça, el Getafe i el Rayo, per problemes tècnics de producció no vestiran amb samarretes retro aquella jornada. Fins i tot els àrbitres i la pilota estaran ambientats en els anys noranta, com també les retransmissions televisives.
