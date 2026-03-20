L'aire reivindicatiu del Girona-Barça de veterans
Demà, a Torres de Palau, es recolliran signatures per la ILP en favor d’una concertació social exclusiva amb entitats d’iniciativa social acreditades
«He vist al Girona a Primera Catalana. L’he vist jugar a Santa Coloma de Farners o contra el San Cristóbal, que està a prop de Granollers», explica Albert Falgueras, soci 180 de l’entitat i que lluita per un món més just. Falgueras és el portaveu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca garantir la concertació social exclusiva en la provisió dels serveis socials adreçats a persones amb discapacitat amb necessitats de suports personalitzats, integrals i de continuïtat, mitjançant entitats d’iniciativa social sense afany de lucre.
El termini acaba al maig
«Estem preocupats perquè la llei permet l’entrada d’entitats mercantils. Les entitats sense ànim de lucre no neixen de cap interès, sinó de la voluntat col·lectiva de protegir un model de serveis socials que posi les persones al centre i no el benefici econòmic», desenvolupa. La iniciativa, sorgida de famílies vinculades al món de la discapacitat i compromeses amb «un model centrat en la persona», té fins a finals de maig per recollir 50.000 signatures, requisit obligatori per obrir el debat parlamentari, després que el Parlament de Catalunya ho admetés a tràmit el passat mes d’octubre.
«Necessitem visibilitat i ressò. És molt millor presentar-nos amb 70.000 que no pas 50.000», opina Falgueras, que demà, coincidint amb el partit que es disputarà a les 13 hores entre el Girona Legends i l’Agrupació Barça Jugadors, serà a Torres de Palau per recaptar més signatures i fer una crida a la consciència col·lectiva. «Si tu no tens la problemàtica a casa, no coneixes la realitat del sector».
Més partits en un futur
El portaveu de la ILP, que també forma part del Fòrum Montilivi, reconeix que «s’està estudiant la possibilitat d’organitzar un altre amistós de veterans, en aquest cas a Barcelona, i no necessàriament contra el Girona», per continuar recaptant fidels a la causa. «La societat ha de veure i comprendre que aquest és un problema real».
