El Madrid-Girona obrirà la jornada 31 de Primera Divisió
El conjunt blanc-i-vermell estrenarà la samarreta "retro", en una edició especial de LaLiga per aquesta jornada, al Bernabéu
El partit davant els d'Álvaro Arbeloa es disputarà el divendres 10 d'abril a les 21:00 h
LaLiga ha fet oficials aquest matí els horaris d'una de les jornades més il·lusionants de la temporada del Girona, amb el desplaçament a Madrid per visitar el Reial Madrid al Bernabéu. El Reial Madrid-Girona obrirà la jornada 31 de Primera Divisió amb un partit que es disputarà el pròxim divendres 10 d'abril a les 21:00 h. L'encontre també es podrà veure per Movistar+. L'ocasió, a més a més, serà especial perquè coincidirà amb l'estrena de la samarreta "retro" , inspirada amb la que els blanc-i-vermells van jugar la fase d'ascens a Segona el 1992, que està a la venda des d'ahir a les botigues oficials del club. Es tracta d'una iniciativa de LaLiga per aquesta jornada en qüestió, malgrat que el conjunt blanc no hi participarà i vestirà amb la indumentària habitual.
Fins ara, el calendari de l'equip de Míchel queda de la següent manera: aquest dissabte hi ha la visita a l'Osasuna a El Sadar (18:30 h), la setmana que ve hi ha aturada i, ja a l'abril, vindrà el Vila-real a Montilivi el dilluns de Pascua (21:00 h) i el partit davant el Reial Madrid al Bernabéu el divendres 10 (21:00 h).
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú
- Detenen dos fugitius internacionals a les comarques de Girona: un reclamat per homicidi a Vilablareix i un narco a Blanes