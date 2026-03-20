El Madrid-Girona obrirà la jornada 31 de Primera Divisió

El conjunt blanc-i-vermell estrenarà la samarreta "retro", en una edició especial de LaLiga per aquesta jornada, al Bernabéu

El partit davant els d'Álvaro Arbeloa es disputarà el divendres 10 d'abril a les 21:00 h

David López i Arnau Martínez, amb la samarreta retro que lluïrà el Girona a Madrid / Girona FC/Nuri Marguí

Tatiana Pérez

LaLiga ha fet oficials aquest matí els horaris d'una de les jornades més il·lusionants de la temporada del Girona, amb el desplaçament a Madrid per visitar el Reial Madrid al Bernabéu. El Reial Madrid-Girona obrirà la jornada 31 de Primera Divisió amb un partit que es disputarà el pròxim divendres 10 d'abril a les 21:00 h. L'encontre també es podrà veure per Movistar+. L'ocasió, a més a més, serà especial perquè coincidirà amb l'estrena de la samarreta "retro" , inspirada amb la que els blanc-i-vermells van jugar la fase d'ascens a Segona el 1992, que està a la venda des d'ahir a les botigues oficials del club. Es tracta d'una iniciativa de LaLiga per aquesta jornada en qüestió, malgrat que el conjunt blanc no hi participarà i vestirà amb la indumentària habitual.

Fins ara, el calendari de l'equip de Míchel queda de la següent manera: aquest dissabte hi ha la visita a l'Osasuna a El Sadar (18:30 h), la setmana que ve hi ha aturada i, ja a l'abril, vindrà el Vila-real a Montilivi el dilluns de Pascua (21:00 h) i el partit davant el Reial Madrid al Bernabéu el divendres 10 (21:00 h).

Josué Canales es queda fora de les semifinals del Mundial d'Atletisme en Pista Coberta

Compte amb els excessos de velocitat: la DGT prepara noves mesures de presó

Ariadna Mateu serà la candidata de Junts a Salt a les municipals del 2027

Banyoles estrena un comptador de bicicletes a l’Estany

Metges de Catalunya constata un augment del seguiment de la vaga a Girona

Míchel Sánchez: "Encara no hem parlat de la renovació, primer la permanència"

El festival Portalblau suma Maria del Mar Bonet i Maria Jaume a la programació d'estiu

Ernesto Valverde anuncia que no seguirà a l'Athletic la pròxima temporada després de la derrota a Montilivi
