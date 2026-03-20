Míchel Sánchez: "Encara no hem parlat de la renovació, primer la permanència"
El tècnic blanc-i-vermell recupera a Vitor Reis i Lemar per al partit contra l'Osasuna
"Quan sigui gran, tindré temps d'entrenar a un equip de nivell com el Girona. Estic tranquil i feliç, la meva preocupació és arribar als 42 punts i que continuem fent les coses bé. El futur em preocupa poc, el projecte és l'important i això passa per mantenir-nos a Primera. Quan arribem als 42 punts, parlarem del que vulgueu, perquè estic aquí per contestar des del cor", ha explicat el tècnic blanc-i-vermell, preguntat per la seva possible renovació a Montilivi, on acaba contracte al juny. "Encara no n'hem parlat, primer volem aconseguir la permanència. Tothom té el focus allà mateix. Hem de tenir l'estabilitat i la seguretat perquè el Girona continuï creixent. Amb en Quique Cárcel tenim una relació especial, som amics, i ja en parlarem".
El Girona recupera Vitor Reis i Lemar, però continua sense comptar amb els lesionats Stuani, Van de Beek, Juan Carlos, Portu i Bryan Gil per al partit contra l'Osasuna aquest dissabte. "Stuani i Bryan estan millor, espero que estiguin al cent per cent després de l'aturada. Lemar no ha entrenat amb normalitat fins avui, però està preparat. Són bones notícies". Míchel tampoc no ha dit si mira amunt o avall, en cas de victòria a Pamplona. "La xifra màgica són els 42 punts. Repeteixo, no miro més lluny".
Els tres punts, això sí, permetran fer un pas endavant. "Però no definitiu, això és el que pensem. Aquests jugadors han capgirat una situació molt difícil i estic orgullós, perquè hem viscut un any i mig molt dur. Per això parlo dels 42 punts tota l'estona, perquè és molt important per a nosaltres", ha reivindicat Míchel, que ha parlat de la importància de tenir a tothom endollat. "Tothom sumarà, tenim una cultura esportiva increïble. Stuani, Portu i Juan Carlos, que no juguen, estan donant el cent per cent per ajudar a l'equip. Tenim molta sort, en aquest aspecte, perquè existeix un fort sentiment de pertinença. Els jugadors deixen l'ego negatiu al costat i no pensen en ells mateixos, pensen en el grup. Tothom passa moments difícils, com Iván Martín o David López, però són claus. David és clau, fa que l'equip sigui millor. Sóc molt afortunat de comptar amb ells".
"A l'anada, vam guanyar 1-0, però el partit va estar molt igualat. Ho vam solucionar amb una jugada de talent, però Osasuna va gaudir d'ocasions. Ells són molt bons a casa, són agressius i juga cap endavant. Tenen verticalitat, velocitat per fora i un jugador diferencial a l'àrea, com Budimir. A pilota aturada també són complicats de contrarestar, amb Boyomo, Catena, Torró... Haurem de dominar el joc, acabar jugades i tenir més la pilota a camp rival que el nostre. Perquè per defensar les centrades, no els haurem de deixar fer-ho. Volem que facin més passades cap endarrere que nosaltres. Budimir, a l'àrea, és dels dos o tres millors jugadors de la Lliga. En aquest sentit, és com Stuani", ha descrit el tècnic.
Respecte a la trajectòria, diu que "tenim els mateixos punts. Fan moltes coses bones i tant nosaltres com ells hem fet una temporada semblant. M'agrada aquesta mena de partits, perquè ens obliga a treure el millor de nosaltres mateixos. La gent pensa que som més fràgils o tenim més problemes en el joc aeri, o en els duels, de velocitat a l'esquena. És el dia per demostrar que en sabem i podem lluitar contra qualsevol mena de joc. Osasuna no ens esperarà, anirà per nosaltres", ha finalitzat.
