Osasuna-Girona: Pamplona desafia el desig gironí d’acabar el curs tranquils
Visita molt exigent del Girona al Sadar en què s’enfrontarà a un Osasuna que també navega en aigües incertes de la classificació
No és gens fàcil sortir de Pamplona amb els tres punts a la butxaca: en els últims anys, el Girona només ho ha aconseguit un parell de vegades: una va ser el 2015, gràcies a un golàs de Rubén Alcaraz quan l’equip encara estava a Segona Divisió, l’altre va ser el Girona de la Champions en una d’aquelles exhibicions de potència que deixaven a qualsevol amb la boca oberta. Al minut 70 perdia 2-1, però en un moment, Dovbyk, Tsygankov i Aleix Garcia van posar el definitiu 2-4. Quins temps.
L’Osasuna és el sisè millor local de la categoria i presenta un balanç de set victòries, quatre empats i dues derrotes en tretze partits. Al Sadar només hi han guanyat el Celta i la Reial Societat, els mesos d’octubre i novembre, i en tots dos casos es van veure obligats a remuntar. Són set partits consecutius sense perdre dels d’Alessio Lisci a casa, inclosa una victòria recent contra el Reial Madrid. El tècnic recupera a Ruben García i confia en la capacitat productiva de dos dels seus homes ofensius, Victor Muñoz i Budimir. El croat és la referència i el quart màxim golejador de la Lliga, amb 13 dianes, només superat per Lamine Yamal (14), Muriqi (18) i Mbappé (23).
El Girona, però, no és coix lluny de Montilivi (seria novè, amb tres victòries, sis empats i cinc derrotes en catorze partits) i l’embranzida de les darreres setmanes, juntament amb la recuperació d’un puntal com és Azzedine Ounahi, l’ha fet adquirir una confiança que no tenia en el primer tram de competició. Míchel inclourà en l’onze a Vitor Reis, absent per sanció contra l’Athletic, i també disposarà de Lemar, que s’espera que comenci des de la banqueta. Un dels dubtes és descobrir si mantindrà la tipologia defensiva, tenint en compte que Àlex Moreno ja està recuperat i que, en algun moment o altre, tornarà a la titularitat. Però sembla difícil imaginar que assegui a Hugo Rincón, artífex de bones actuacions, amb gol inclòs contra els bilbaïns. Amb Tsygankov i Vanat com a indiscutibles, la tercera peça d'atac balla amb Joel Roca o Claudio Echeverri com a principals candidats.
Un i altre són onzè i dotzè amb 34 punts, molt a prop d’Europa i amb un marge de vuit respecte al descens. Desitgen una calma que només assoliran guanyant per encarar amb optimisme el final de Lliga.
Subscriu-te per seguir llegint