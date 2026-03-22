El Girona B perd per primer cop a Vidreres (0-1)
El filial perdona massa accions de gol i l'Alcoià s'endú, sense merèixer-ho, un partit que hauria pogut fer somiar en gran
Derrota cruel i immerescuda per un Girona B que no va aprofitar dues ocasions claríssimes i, tot i dur la batuta del matx, va veure com un Alcoià molt reactiu li pispava els tres punts a casa amb un únic gol. És la primera derrota del filial a Vidreres –l’altre duel perdut com a locals va ser a Montilivi, en la visita de l’Espanyol B–, i és especialment amarga per la sensació que era un partit de victòria contra un rival directe. Els valencians arribaven amb un punt més que els gironins i van tornar al sud amb un avantatge de quatre i tancant la zona de promoció d’ascens, amb què podien somiar els de Quique Álvarez.
La primera meitat va tancar-se sense gols, però tots dos equips n’haurien pogut fer almenys un parell. Ja abans dels cinc minuts mitja graderia va celebrar una rematada de Javi González que havia tocat la xarxa, però per l’exterior, i als deu Papa va deixar Gibi, incorporat des de segona línia, sol davant Marino. El migcentre, però, va rematar fora una acció clara de gol. El filial encara fregaria el primer en una centrada de Nil al segon pal que ni Garrido ni Javi González van arribar a empènyer dins i en un parell de volees centrades de Sarasa.
L’Alcoià, al seu torn i tot i cedir la possessió als locals, va tenir-ne una calcada a la de Gibi. Iniesta va rebre desmarcat entre els centrals i, amb Andreev a mig sortir, va creuar massa el seu xut. El búlgar també va estar atent als córners i faltes laterals dels valencians, ben solucionats entre ell i la defensa. Les ocasions més clares, això sí, queien pel costat del Girona B, amb un plantejament molt més actiu que el rival accentuat en la represa. Carles Garrido va estar a punt de culminar una possessió llarguíssima dels de Quique Álvarez, però va empassar-se l'assistència tensa de Ferran rematant l’aire, i no la pilota. Hauria estat un gol de bandera, també, la centrada de Nil que va enverinar-se amb el vent i per poc no sorprèn Marino.
La sort es posaria del costat visitant. En una falta lateral, després que Andreev tragués una mà brutal a un cop de cap de Solbes, el mateix central va caçar el rebot per a donar un avantatge immerescut als de Fran Alcoy. De res va servir que Biel reclamés falta prèvia a un Héctor Bouzas que va carregar el Girona B de targetes mentre era permissiu amb l’Alcoià.
Hi havia un quart d’hora de joc per a mirar de remuntar i Quique Álvarez, que no havia tocat un onze que funcionava, va sacsejar-lo amb quatre canvis per a llançar-se a l’atac. Així va fer-ho l’equip, bolcat a l’àrea rival i veient com Marino aturava un gol cantat a Carles Garrido: El ‘9’ ja l’havia driblat, però el porter va reaccionar rapidíssim i, amb la punta dels dits, va desviar les il·lusions gironines. Encara en un altre moment de frustració, Garrido va errar de nou una rematada a l’àrea i Shin va entrebancar-se amb Arango, que era a terra, quan pretenia caçar-la. No va haver-hi manera.
