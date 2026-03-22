Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Síndic Gironaagenda GironaAjudes efectes guerraPins AnnexaOcupacions GironaOsasuna - GironaMotorista ferit
instagramlinkedin

El Girona i el Barça de veterans empaten en un duel entretingut

El gol de l’equip gironí en el partit disputat a Torres de Palau el va marcar Eloi Amagat

Els jugadors dels dos equips. / DdG

Girona

El Girona Legends i l’Agrupació Barça Jugadors van empatar a 1 en un partit disputat a Torres de Palau. El gol de l’equip gironí, que va comptar amb noms com Dorca, Serra o Matamala, el va fer l’etern capità Eloi Amagat. Per part blaugrana, dirigits per Jordi Gonzalvo, van participar, entre altres, Samuel Okunowo, Òscar Arpón o Alberto Manga. El duel va servir per a recollir signatures per la ILP en favor d’una concertació social exclusiva amb entitats d’iniciativa social acreditades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
