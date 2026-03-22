El marge del Girona amb la permanència s’escurça més
El triomf de l’Elx contra el Mallorca implica que la diferència passi dels vuit punts als sis
Abans de començar la jornada, el Girona gaudia d’un marge de vuit punts respecte al descens, que amb la combinació de resultats s’ha reduït a sis. Els de Míchel ara no fan càlculs respecte a l’Elx, sinó que el rival més directe és el Mallorca, que precisament va caure contra els de Sarabia en un duel que es va jugar quatre hores abans que el de Pamplona.
L’Elx va trencar la mala dinàmica en la qual es movia amb una remuntada i un final surrealista contra els mallorquins, que van fallar un penal en el temps afegit mitjançant Muriqi, que el va enviar als núvols. El 2-1 deixava el descens en 28 punts i una diferència de dues jornades amb el Girona, que no va poder ni puntuar en un partit en què no va xutar. «La derrota ens ha de fer mal, perquè els de darrere estan sumant», deia Fran Beltrán. I té raó.
Entremig del Girona i el Mallorca encara hi ha molts equips, un fet que pot propiciar que en realitat l’avantatge sigui més gran que el d’un parell de partits, però no val a badar: en un altre duel directe entre conjunts de la zona baixa, el Llevant va guanyar a l’Oviedo, amb la qual cosa els valencians arriben als 26 punts i se situen a vuit del Girona, que va tenir la sort d’empatar al Ciutat de València amb un gol de Joel Roca en l’última jugada. Sense aquella acció, ara parlaríem d’una altra cosa. L’Oviedo, que en té 21, sembla que comença a despenjar-se del tot.
La maledicció dels 34 punts mantindrà l’ensurt com a mínim durant l’aturada de seleccions, però és que a la represa el calendari, en clau blanc-i-vermella, s’endureix d’allò més: Vila-real el dia 6 d’abril a Montilivi i Reial Madrid el 10 al Santiago Bernábeu abans d’una altra aturada, perquè després no hi haurà partit fins al dimarts 21, dimecres 22 o dijous 23, contra el Betis altra vegada a l’estadi, perquè el cap de setmana del 18 d’abril es disputa la final de la Copa del Rei.
Si el Girona no té una programació amable, tampoc no la tindrà el Mallorca, que disputarà tres partits consecutius a Son Moix, primer contra el Madrid i després contra el Rayo Vallecano i el València. Els de Vallecas, que tenen 32 punts i avui juguen al Camp Nou, tampoc no poden descuidar-se.
Encara hi ha un altre equip que té 28 punts i, per tant, està a sis del Girona: és l’Alabès, que juga aquesta tarda a Balaídos contra el Celta. La lluita serà frenètica.
