Echeverri pateix una lesió lleu al turmell i s’haurà d’aturar
L’argentí es va fer mal dissabte passat a Pamplona contra Osasuna i és molt just que pugui arribar al partit contra el Vila-real
Míchel perd Witsel, Vanat, Tsygankov, Ounahi, Krapyvtov i Lass durant l’aturada
El Girona va tornar ahir als entrenaments després de la derrota de dissabte passat a Pamplona (1-0). A l’horitzó no hi ha cap partit a curt termini perquè la competició s’atura aquest cap de setmana i els gironins no tornen a jugar fins al Dilluns de Pasqua (6 d’abril) contra el Vila-real a Montilivi (21:00). La plantilla continuarà treballant aquesta setmana fins divendres. A partir d’aquí, Míchel concedirà quatre dies de festa a l’equip, que no tornarà als entrenaments fins dimarts vinent. Per aquest partit, Míchel podria recuperar Cristhian Stuani i possiblement també Bryan Gil. Qui haurà de fer repòs aquests dies és Claudio Echeverri, que no va poder acabar, dissabte, el partit al camp de l’Osasuna amb problemes físics i va sortir ben coix del Sadar. D’entrada, sembla que es tracta d’una lesió lleu al turmell fruit de la revinclada que es va fer a Pamplona. Tot i això, d’entrada és just que el davanter argentí cedit pel Manchester City pugui arribar al partit contra el Vila-real i caldrà veure si pot estar en condicions de cares al següent, al Santiago Bernabéu, contra el Reial Madrid.
Sis internacionals
Aquesta setmana, com és habitual, perdrà alguns jugadors en el dia a dia perquè han estat convocats per les seves seleccions. Aquest cop en són sis: els tres ucraïnesos, Krapyvtsov, Tsygankov i Vanat, el marroquí Ounahi, el belga Witsel i el jove guineà Lass Kourouma, que tenen compromisos de diferents transcendències. Des de simples amistosos, com els del Marroc contra l’Equador i el Paraguai, a excursions transoceàniques com les de Bèlgica als Estats Units. El partit més important, sense cap mena de dubte, és que Ucraïna jugarà contra Suècia dijous a València (20:45). Es tracta de la semifinal, a partit únic, de la repesca per ser al Mundial i on Tsygankov i Vanat es juguen arribar a la gran final on els esperaria el vencedor de l’altra semifinal, Polònia-Albània. No hi serà Krapyvtsov que és a la llista de la sub21 ucraïnesa per disputar un partit de classificació per a l’Europeu de la categoria.
El duel de dijous al camp del Llevant té una transcendència màxima per a Vanat i Tsygankov. El combinat ucraïnès es juga les opcions de poder ser al segon Mundial de la seva història en noranta minuts contra Suècia. Els dos jugadors gironins, sobretot Tsygankov, tenen un paper important a l’equip que entrena Sergey Rebrov i on, en aquesta convocatòria, no hi és l’expitxitxi blanc-i-vermell Artem Dovbyk, ara al Roma amb poc protagonisme. Ucraïna sí que ha estat en les darreres Eurocopes (2012, 2016, 2020 i 2024) però l’única participació en un Mundial va ser el 2006 amb Rebrov i Shevchenko com a referents. Si superen Suècia, a partit únic, es jugaran, també en noranta minuts el bitllet definitiu per a la gran cita contra el guanyador del Polònia-Albània, que seria d’avui en vuit. De moment, doncs, Witsel i Ounahi són els únics jugadors del Girona que tenen una bona colla de números de ser al Mundial d’aquest estiu.
Molt menys carregat de responsabilitat serà el doble duel amistós que Bèlgica jugarà dissabte i dimecres que ve contra els Estats Units i Mèxic en una gira sense gaire sentit a Atlanta i Chicago, respectivament. El combinat belga ja està classificat pel Mundial i aprofitarà per prendre mides en territori americà de cares a l’estiu. Witsel, gràcies al bon paper amb el Girona, ha tornat a la selecció i opta a disputar el seu quart Mundial. També jugarà un parell d’amistosos, Ounahi, amb el Marroc. El combinat africà s’enfrontarà a l’Equador a Madrid i el Paraguai, a Lens, divendres (21:15) i dimarts (20:00).
Per la seva banda, Krapyvtsov buscarà els minuts que no té a Montilivi amb Ucraïna sub21, que s’enfronta a Lituània, a Kosice i Hongria, a Budapest, divendres i dimarts, en un doble compromís de classificació per a l’Eurocopa de la categoria. Finalment, Lass Kourouma, que està en dinàmica d’entrenaments de primer equip, ha estat citat per primera vegada per Guinea. El conjunt africà, que no està classificat pel Mundial, jugarà dos amistosos contra Togo i Benin divendres i dilluns, a Rabat i Casablanca.
Des de Montilivi confien que no hi hagi cap disgust en forma de lesió durant aquesta finestra FIFA. Cal recordar que Ounahi es va lesionar amb el Marroc durant la Copa Àfrica i va estar unes quantes setmanes fora de combat.
