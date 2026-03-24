Espanya sub21 també pesca al Girona

Joel Roca és convocat d'urgència per disputar dos partits de classificació per l'Eurocopa 2027 contra Xipre i Kosovo

Joel Roca se'n va de Robert Navarro en el duel contra l'Athletic Club a Montilivi / Aniol Resclosa

Si Míchel ja havia perdut sis efectius durant aquesta aturada pels partits internacionals de seleccions, avui se n'ha quedat sense un altre. Espanya sub21 ha cridat d'urgència Joel Roca per ocupar el buit deixat per Jesús Rodríguez (Como), lesionat. El ripollès estarà a disposició del tècnic David Gordo pels partits contra Xipre de divendres a Larnaca i Kosovo, de dimarts vinent a Alcalá de Henares de classificació per l'Eurcopa del 2027.

D'aquesta manera, el camprodoní torna a la llista després d'unes quantes convocatòries absent. Roca s'afegeix doncs a Tsygankov i Vanat (Ucraïna), Krapyvtsov (Ucraïna sub21), Witsel (Bèlgica), Lass Kourouma (Guinea) i Ounahi (Marroc) al llistat de jugadors citats per les seleccions.

Carles Ribas vol presentar-se a les municipals del 2027 a Girona i admet contactes amb Puigdemont

Mor Baltasar Parera Coll, impulsor del turisme a la Costa Brava

Els sindicats convocants de la vaga educativa amenacen amb noves mobilitzacions si el Govern no mou fitxa

Maçanet de la Selva engega la campanya "Volem l’Institut ja!" per exigir el desbloqueig del nou centre

El CaixaForum apel·la als sentits per redescobrir les plantes del Museu del Prado

Les imatges de l'exposició "La botanica en l'art" del Museu del Prado que es pot visitar al Caixa Forum de Girona

El circuit Fem Drecera celebra la seva 5a edició amb 15 caminades per descobrir el Pla de l’Estany

La processó del Sant Enterrament i els Manaies, plats forts de la Setmana Santa de Girona

