Espanya sub21 també pesca al Girona
Joel Roca és convocat d'urgència per disputar dos partits de classificació per l'Eurocopa 2027 contra Xipre i Kosovo
Si Míchel ja havia perdut sis efectius durant aquesta aturada pels partits internacionals de seleccions, avui se n'ha quedat sense un altre. Espanya sub21 ha cridat d'urgència Joel Roca per ocupar el buit deixat per Jesús Rodríguez (Como), lesionat. El ripollès estarà a disposició del tècnic David Gordo pels partits contra Xipre de divendres a Larnaca i Kosovo, de dimarts vinent a Alcalá de Henares de classificació per l'Eurcopa del 2027.
D'aquesta manera, el camprodoní torna a la llista després d'unes quantes convocatòries absent. Roca s'afegeix doncs a Tsygankov i Vanat (Ucraïna), Krapyvtsov (Ucraïna sub21), Witsel (Bèlgica), Lass Kourouma (Guinea) i Ounahi (Marroc) al llistat de jugadors citats per les seleccions.
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova
- Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant