La família del Girona continua creixent: ja hi ha vint-i-cinc penyes federades
Les Penyes de Perpinyà i l’Orgull Gironí de Barcelona entren a la Federació, que és a l’espera de formalitzar la Cadiretes de Tossa i que es formalitzi de Penya Míchel
El Girona va fent camí, a poc a poc i amb bona lletra, per consolidar-se a Primera Divisió. Enguany viu la sisena temporada a la màxima categoria, on n’ha vist de tots colors. Des de l’eufòria de la primera vegada el 2017 i al fet extraordinari de la classificació per a la Champions el 2024, a la decepció pel descens del 2019 i al fort ensurt del curs passat. Tot plegat per anar fent feina de formiga cap a l’ampliació d’una massa social cada cop més consolidada i identificativa. Molt més que deu anys o quinze ençà. Prova d’això són les entrades a Montilivi els dies de partit o la quantitat de gent que es desplaça per veure l’equip fora de casa. És a dir, que la família creix. El nombre de penyes federades així ho indica també. Perquè el Girona obre mires i traspassa fronteres més enllà de la ciutat i les comarques. Així ho indica l’entrada de les penyes Orgull Gironí de Barcelona i la de Perpinyà a la Federació de Penyes del Girona, la qual cosa eleva la xifra ja a vint-i-cinc. I la cosa no s’acaba aquí, perquè n’hi ha d’oficials no federades i d’altres que estan en tràmits. Ah, i se n’està gestant una d’original, encara embrionària, que durà el nom de l’entrenador: Penya Míchel.
Cap a tres mil penyistes
El moviment penyístic és un dels grans actius i valors del Girona. Dissabte passat a Pamplona gairebé tres-cents van acompanyar l’equip, a banda dels aficionats que hi van anar pel seu compte. Fa uns dies, l’assemblea de la Federació de Penyes va aprovar l’entrada de les penyes de Perpinyà i Barcelona. «Estem ben contents de la salut de l’afició del Girona i, especialment, de les penyes», explica Cristóbal Sánchez, vicepresident de la Federació. Sánchez admet, això sí, que federar-se és una tasca «burocràticament feixuga» que, de vegades, fa fer-se enrere. «És complicat perquè cal registrar-se com a associació i és feina i temps. Això espanta sovint la gent». Tot i això Sánchez està ben satisfet amb el creixement del món penyístic del Girona que ja s’enfila cap als tres milers. «Estem arribant als tres mil penyistes. És una gran xifra per a un estadi de catorze mil».
Les de Barcelona i Perpinyà no seran les últimes a integrar-se a la Federació. Pel camí hi és també la Penya Cadiretes de Tossa que ho té tot a punt per entrar-hi. Mentrestant, n’hi ha alguna que ha quedat inactiva com la de Ripoll o la Guíxols o d’altres que no estan federades com la de Londres.
