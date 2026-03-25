El no de Míchel al Madrid: «No em vaig presentar»
El tècnic del Girona recorda la decisió de no anar a un dinar i signar amb els blancs
Clàudia Espinosa
Míchel Sánchez és una d’aquelles persones que dona gust escoltar. Veu autoritzada en aquest esport, és un entrenador els valors humans del qual i filosofia futbolística captiven a qualsevol. Arquitecte del millor Girona de la història, equip que va enamorar a tot el continent i va aconseguir classificar per a la Champions League, va parlar sense contemplacions en el pòdcast La Otra Grada de Feeberse. Allà va abordar diversos temes, entre ells la seva ambició de fer un salt en la seva trajectòria i la possibilitat d’entrenar al Manchester City.
Una de les anècdotes que més van cridar l’atenció va ser que el mateix Míchel Sánchez decidís no presentar-se a un dinar amb Paco de Gracia per a signar un contracte amb el Reial Madrid quan militava a les files del Rayo Vallecano.
«Ves-te’n al Madrid»
«Vam quedar per a signar pel Reial Madrid i no em vaig presentar. Volia seguir en el Rayo Vallecano. Tothom em deia ves-te’n al Madrid i quan va arribar el moment li dic al meu pare: no vaig. I no vaig anar», va revelar el tècnic madrileny.
Va explicar que Paco de Gracia sempre li recorda la seva plantada: «Vaig quedar amb tu per a dinar i per a signar pel Reial Madrid i no vas venir». «Era el que sentia en aquell moment. També moltes vegades són les pors i el fet de sentir-te protegit en el teu barri, com estava jo amb els meus amics, a anar a un lloc que no saps el que et trobaràs. Jo estava tancat en el meu barri... en la meva zona de confort», va manifestar.
Ell va assegurar estar «orgullós de la trajectòria que vaig tenir». Va passar per Rayo Vallecano, Almeria, Reial Múrcia i Màlaga i va penjar les botes el 2012 després de vint temporades com a professional, quinze d’elles com a jugador de l’equip madrileny.
És, de fet, el tercer jugador que més partits ha jugat amb el Rayo Vallecano amb un total de 425. I el màxim golejador de la història del club de Vallecas amb 55 dianes.
«Potser vas allà (al Reial Madrid) i et surten les coses malament o et surten molt bé. Jo crec que no cal donar-li més voltes», va sentenciar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- «Em van fer fora d'una feina i va ser com caure al buit; em feia vergonya dir-ho»
- «Vaig trobar un mico en el lavabo d’una habitació d’hotel»
- Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres
- La foto que desafia el temps: cinc amics repeteixen la mateixa imatge des del 1982 i emocionen les xarxes socials