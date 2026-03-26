Àlex Moreno, preparat per recuperar la titularitat «quan Míchel vulgui»
El defensa penedesenc, l’únic lateral esquerre pur de la plantilla, lamenta que «em vaig lesionar en el millor moment» i assegura que «estic llest per donar-ho tot»
El lateral esquerre del Girona és el padrí de la 24a edició del MIC
Semblava pràcticament impossible suplir Àlex Moreno, l’únic lateral esquerre pur de la plantilla del Girona, però Arnau ho va aconseguir. El polivalent jugador maresmenc va substituir de forma notable el defensa de Sant Sadurní d’Anoia durant les sis setmanes que va estar de baixa per una lesió al soli de la cama esquerra i això va provocar que, quan va tornar a estar disponible, Míchel continués apostant per Arnau i optés per donar-li minuts de mica en mica a Àlex Moreno, que en els dos darrers partits contra Athletic (3-0) i Osasuna (1-0) ha estat suplent i ha entrat a les segones parts disputant un total de 22 minuts. Després de l’aturada, però, hi podrien haver canvis a l’onze i Àlex Moreno recuperaria de nou el seu lloc. «Seré titular quan Míchel vulgui. Ja estic en dinàmica de l’equip i a punt pels nou partits que queden. Estic llest per donar-ho tot pel Girona», ha comentat aquesta tarda el penedesenc en la presentació de la 24a edició del MIC, de la qual n’és el padrí. No sense lamentar que «la lesió em va venir en el millor moment. A vegades, et posen pedres al camí i has d’intentar esquivar-les i trencar-les per no sortir-te del camí».
Sobre això, Àlex Moreno ha explicat que «estic agafant sensacions de cara a després de l’aturada. Estic preparat per quan el míster decideixi posar-me». Mentre que d’Arnau, ha dit que «s’adapta a totes les posicions»: «És un molt bon jugador, polivalent. Jo estic molt millor que no fa dues o tres setmanes. Al final, com més entrenes millors sensacions agafes. Estic content. El més important és estar en la dinàmica de l’equip i preparat per jugar».
Tenint en compte que aquest cap de setmana no hi ha Lliga per l’última finestra FIFA de la temporada, el defensa ha apuntat que «els que són amb les seves seleccions (Tsygankov, Vanat, Ounahi, Witsel, Joel Roca, Krapyvtsov i Lass) tornaran la setmana vinent i els que no doncs seguim entrenant, donant sempre el millor. També aprofitarem per desconnectar el cap de setmana, que ens han donat lliure, i a partir de la setmana que ve quan tornem prepararem el partit a casa contra el Vila-real».
Últims nou partits
Entrant de ple en la recta final de la temporada, Àlex Moreno ha adoptat el discurs de Míchel i ha insistit que «l’objectiu són els 42 punts. Això primer i després el que ens doni. Quan els tinguem, parlarem i valorarem la situació que tenim. Hem de tenir els 42 punts. Venen partits durs amb equips que estan a dalt: Vila-real, Madrid, Betis... En juguem dos a casa i donarem el millor per guanyar-los. Partit a partit».
En aquest sentit, ha recordat que «no venim d’un bon partit» després de la derrota al Sadar. «Davant l’Osasuna no vam competir de la millor forma possible. Tots els equips són diferents. Pots guanyar el Barça i perdre contra l’Osasuna... Al final, són partits diferents i jugues diferent. Venen tres partits difícil i hem de donar el millor per emportar-nos la victòria». Del canvi d’imatge de l’equip segons el partit i el rival, ha apuntat que «depèn de moltes coses: si jugues a casa, el rival, com juguis o es posicioni l’equip... Cada equip és diferent. Se’ns pot donar bé el Barça perquè pressiona a dalt i deixa espais al darrere, ens sentim més còmodes en aquest sentit, i després quan tens la pilota o no et pressionen... Depèn del rival, dels jugadors... Una mica de tot. Ens hem d’adaptar a qualsevol partit i a qualsevol circumstància».
Subscriu-te per seguir llegint
