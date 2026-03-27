Vitor Reis s'estrenarà inesperadament amb el Brasil

Ancelotti inclou a última hora el central del Girona a la convocatòria de la canarinha per a l'amistós davant Croàcia

Vitor Reis, en un partit amb el Girona. / Europa Press

Tatiana Pérez

Girona

La gran temporada que està fent Vitor Reis a l'eix de la defensa del Girona ha estat premiada amb la primera convocatòria a la selecció absoluta del Brasil. Carlo Ancelotti ha sorprès aquest matí incloent a última hora el jove defensa, de 20 anys, a la seva llista per al partit amistós davant Croàcia, que es disputarà dimarts vinent i servirà de preparació de cara al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.

La baixa de Gabriel Magalhaes (Arsenal) per unes molèsties al genoll dret i els problemes físics de Marquinhos (PSG), que fan que sigui dubte per a l'últim encontre de l'aturada -ahir es va perdre contra França (1-2)-, li han donat la primera oportunitat per estrenar-se amb la canarinha a Vitor Reis.

