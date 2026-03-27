Vitor Reis s'estrenarà inesperadament amb el Brasil
Ancelotti inclou a última hora el central del Girona a la convocatòria de la canarinha per a l'amistós davant Croàcia
La gran temporada que està fent Vitor Reis a l'eix de la defensa del Girona ha estat premiada amb la primera convocatòria a la selecció absoluta del Brasil. Carlo Ancelotti ha sorprès aquest matí incloent a última hora el jove defensa, de 20 anys, a la seva llista per al partit amistós davant Croàcia, que es disputarà dimarts vinent i servirà de preparació de cara al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
La baixa de Gabriel Magalhaes (Arsenal) per unes molèsties al genoll dret i els problemes físics de Marquinhos (PSG), que fan que sigui dubte per a l'últim encontre de l'aturada -ahir es va perdre contra França (1-2)-, li han donat la primera oportunitat per estrenar-se amb la canarinha a Vitor Reis.
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
- Vuit detinguts en una actuació policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona