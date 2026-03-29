El Girona encara un tram final que fa pujada
Els de Míchel han de rebre a Montilivi el Vila-real, Betis, Reial Societat, Mallorca i Elx i visitar el Reial Madrid, València, Rayo i Atlètic de Madrid
El camí cap a la permanència del Girona és, des de fa moltes jornades, una cursa de fons plena de paranys i entrebancs que s’han d’anar esquivant per poder arribar a la línia de meta amb un somriure. L’equip ha sabut reaccionar aquest 2026 a un començament de temporada nefast i, sembla, que va pel bon camí. Tanmateix, encadenar-ne una de freda i una de calenta fa que no es trobi la regularitat ni la tranquil·litat esperada. Perquè es va guanyar bé l’Athletic Club a Montilivi (3-0) però es venia d’empatar de miracle al camp del Llevant (1-1) i després es va perdre a Pamplona (1-0) en un partit fluixíssim. Tot plegat ha deixat un tram final de Lliga amb els deures encara per fer. Per arribar als 42 punts que ha fixat Míchel com la xifra que valdrà la permanència, hi ha temps perquè queden nou jornades (27 punts), però la realitat també dibuixa un calendari ben espinós i que fa força pujada. Vila-real, Madrid, Betis, València, Mallorca, Rayo, Reial Societat, Atlètic de Madrid i Elx són darrers els rivals del Girona aquest darrer tram de curs.
A Montilivi hi ha calma tensa. No hi ha nervis perquè l’equip ha demostrat ser capaç de competir contra qualsevol, fins i tot de derrotar el Barça (2-1) i empatar contra el Madrid (1-1), però també de vessar-la quan no tocava. Els sis punts d’avantatge respecte al descens és un bon coixí, sí, però cal ampliar-lo i acabar de fer arribar el vaixell a bon port. Pel camí, els de Míchel han de rebre a Montilivi equips en forma que lluiten per entrar a la Lliga de Campions o la Lliga Europa com el Vila-real, el Betis o la Reial Societat. A domicili, no tenen sortides plàcides. Al contrari, perquè cal desplaçar-se al Santiago Bernabéu per enfrontar-se a un Madrid a qui li va la Lliga o al complicadíssim, Metropolitano, per enfrontar-se a l’Atlètic.
Els de Míchel, a més a més, tenen rivals que s’hi juguen la salvació i que a les acaballes de la temporada sempre treuen un plus de forces que els fa ben complicats. És el cas del Mallorca i de l’Elx, tots dos a Montilivi, els il·licitans en la darrera jornada. Caldrà veure també què s’hi juguen el València, a Mestalla, i el Rayo, a Vallecas, dos rivals que, com els gironins, tenen la salvació encarada però no poden badar.
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística