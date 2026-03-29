Mor l'exporter i exentrenador del Girona, Santi Carrasco
El club blanc-i-vermell plora l'adéu de l'històric jugador, que ha mort avui a l'edat de vuitanta anys
El Girona està de dol. Avui ha perdut Santi Carrasco, amb vuitanta anys, una figura important de la història, primer com a porter del 1968 al 70 a Vistalegre i després com a entrenador la temporada (1986-87). Natural de Cartagena va arribar a les comarques gironines gràcies al Girona, que s'hi va fixar quan jugava amb l'Alcoià arran d'una promoció d'ascens que va fer el conjunt alancatí contra l'Olot. A partir d'aquí, es va enamorar de les comarques gironines i es va establir a Blanes on després iniciaria la carrera com a entrenador. Seria el primer tècnic del juvenil blanc-i-vermell a Divisió i el 1986 es faria càrrec del primer equip assolint l'ascens a Segona B. No només això sinó que aquell any faria debutar Delfí Geli i Juli Sunyer amb el primer equip. També va dirigir el Torroella i, sobretot el Blanes.
Carrasco va jugar el darrer partit a Vistalegre i mai va poder defensar la porteria del Girona a Montilivi. Tot i això va ser sempre molt actiu amb els veterans del club i, en aquest sentit, ara fa un any i mig, el Girona el va escollir com un dels protagonistes del primer partit de Lliga de Campions del club, contra el Feyenoord. Carrasco va entrar al vestidor juntament amb d'altres jugadors de diverses èpoques per fer la xerrada als homes de Míchel i després va trepitjar la gespa de l'estadi.
