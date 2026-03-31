Míchel i Moncho presumeixen de català al Barri Vell
Els tècnics del Girona i del Bàsquet Girona són exemples d’integració als clubs i la ciutat
Míchel Sánchez i Moncho Fernández són més que els entrenadors del Girona i del Bàsquet Girona. Representen una manera de ser que ha encaixat perfectament dins dels dos clubs més importants de la ciutat. La seva adaptació a l’entorn ha provocat l’estima també dels aficionats, que se senten plenament identificats amb els principis de dues persones que, sent de Vallecas l’un i de Santiago de Compostel·la l’altre, s’han integrat de meravella a Catalunya i han fet l’esforç d’aprendre a parlar en català. És un gest que els honora.
Dos dels referents de l’esport gironí van reunir-se fa uns dies, i el contingut d’aquesta trobada s'ha fet públic avui, en un vídeo emès als canals oficials del Girona. En aquest vídeo especial, Míchel i Moncho passegen pels carrers amb encant de Girona i el Museu d’Art de Girona i comparteixen reflexions sobre l’esport, la ciutat i les seves experiències al capdavant dels seus equips.
La peça audiovisual té una durada de trenta minuts i es divideix en una vintena de talls. Els entrenadors del Girona i el Bàsquet Girona parlen, entre altres temes, del procés d’entendre una idea, l’adaptació als idiomes, el fet d’integrar-se a una cultura, l’habilitat de gaudir del procés, l’ego dels esportistes, el cara a cara i la sinceritat, i fins i tot de piràmides i cercles.
Tal com descriu el Girona, «una peça íntima i inspiradora que uneix futbol i bàsquet en el cor de Girona».
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El negoci pioner del recuit de drap, les postres estrella de l'Empordà