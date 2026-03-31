La plantilla del Girona supera els 150 milions de valor de mercat
El central brasiler Vitor Reis és el jugador més valuós del vestidor, amb 30 milions, seguit de Claudio Echeverri i de la parella d’ucraïnesos, amb 15
En la darrera actualització de Transfermarkt, el portal web especialitzat en valors de mercat, que va tenir lloc fa pocs dies, el Girona apareix en la desena posició de la Lliga, amb una cotització de plantilla fixada en 153,2 milions d’euros (ha perdut un 1,7%). Els gironins són per darrere de Reial Madrid (1.327), Barça (1.167), Atlètic (587), Vila-real (286,3), Athletic (283), Reial Societat (272,7), Betis (248,8), Celta (172,9) i València (163,6). En canvi, viuen per sobre del Sevilla (140,4), Espanyol (124,2), Rayo Vallecano (107,3), Osasuna (100,8), Mallorca (89), Llevant (86,7), Elx (85,1), Getafe (82,9), Alabès (66,9) i Oviedo (63,3). A l’hora de la veritat, els de Míchel naveguen en la tretzena posició i tenen un marge de sis punts amb el descens, que marca el Mallorca.
Els dos jugadors més ben valorats del Girona, però, no són propietat dels de Montilivi. Són el brasiler Vitor Reis (30) i l’argentí Echeverri (15), que està empatat amb Tsygankov i Vanat. La parella d’ucraïnesos, que va quedar fora de qualsevol possibilitat d’accedir al Mundial d’aquest estiu amb la derrota contra Suècia, ha marcat 14 dels 31 gols gironins a la Lliga: Vanat n’ha marcat nou i està en la tretzena posició de golejadors del campionat, i Tsygankov ha fet els cinc restants. L’impacte que generen en el col·lectiu és evident.
Tanca el top cinc Bryan Gil (12), que ultima la seva recuperació amb l’esperança de reaparèixer dilluns vinent en la visita del Vila-real a l’estadi. El segueixen Azzedine Ounahi i Arnau Martínez (10), dos dels futbolistes amb un rendiment més gran, aquest curs. El marroquí, per la seva capacitat de desequilibri i la influència; el català, per la seva regularitat i polivalència. Iván Martín (6), Fran Beltrán i Joel Roca (5), completen els deu primers.
Llavors, el tema ja va a la baixa: Ter Stegen, fora de combat pel qual queda de temporada (4); Àlex Moreno i Hugo Rincón, que ve de pujada (3,50); Francés (3); Abel Ruiz, que continua disminuint el seu valor i encara no ha vist porteria (2,50); Gazzaniga, Lemar i Van de Beek, que ja treu el cap per la infermeria (2); i Portu (1,50), lesionat de gravetat.
Dos jugadors que acaben contracte, però que estan oferint un nivell espectacular són dels quals menys import se’ls col·loca, tenint en compte l’edat: els 36 de Blind i els 37 de Witsel pesen (1,40). Un altre dels quals va a la baixa és el millor jugador de la història de l’entitat, un Cristhian Stuani castigat darrerament per les lesions i que no arriba ni al milió (800.000 euros), el mateix que David López i Rubén Blanco.
Per sota encara hi ha Lass Kourouma (500.000), Krapyvtsov (400.000) i Juan Carlos (100.000), que, com passa amb Portu, no té ni dorsal a causa d’una maleïda lesió.
Els cedits
Els valors dels futbolistes que el club té a préstec també va variant: Yáser Asprilla, el candidat més viable per fer caixa a l’estiu (14), Minsu (3), Jhon Solís (2,50), Dawda (1), Gabriel Misehouy (900.000), Jastin (500.000), Antal (300.000) i Fuidias (200.000) continuen fent el seu camí.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El vent causa destrosses en aparadors i mobiliari urbà a Platja d'Aro
- La província de Girona entra al top 10 estatal en denúncies de desaparicions d'adults el 2025
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada
- Més d'un centenar de trucades pel fort vent, la majoria a l’Empordà
- El PSC denuncia cartells vinculats a pràctiques extorsionadores en una obra pública de Salt
- Els bunyols de tota la vida de la Pastisseria J. Marquès