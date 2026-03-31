Última jornada per als internacionals gironins
Fins a vuit representants de l’equip dirigit per Míchel Sánchez disputaran avui els darrers amistosos abans de tornar
Els vuit internacionals que el Girona té repartits pel món disputaran en les pròximes hores els seus darrers compromisos abans de tornar cap a casa i centrar-se únicament en el Girona-Vila-real de dilluns vinent. El primer a estrenar-se serà Krapyvtsov, que jugarà amb la selecció sub-21 d’Ucraïna contra Hongria, en la qual, curiosament, forma part Antal, cedit al Tenerife (16.30 hores). Després serà el torn de Joel Roca, que repetirà amb la selecció espanyola sub-21 contra Kosovo (19 hores). El camprodoní va ser un dels golejadors en el primer duel dels espanyols. Una hora més tard, a les 20 hores, doble representació blanc-i-vermella: Ounahi en el Marroc-Paraguai i Lass Kourouma en el Guinea-Benín. I a l’hora de sopar, a les 20.45 hores, Tsygankov i Vanat disputaran un Ucraïna-Albània, després que ambdues quedessin fora de la lluita per ser a la cita mundialista de l’estiu.
A qui li costi agafar el son, la matinada també presenta certes emocions. A les 2 hores, Vitor Reis podria estrenar-se amb l’absoluta del Brasil després que Carlo Ancelotti el convoqués d’urgència per a un amistós davant Croàcia. I a les 3 hores, Axel Witsel repetirà amb Bèlgica en un duel en què se les veurà amb Mèxic.
Partits i més partits que alimenten un calendari ja de per si saturat.
