Última jornada per als internacionals gironins

Fins a vuit representants de l’equip dirigit per Míchel Sánchez disputaran avui els darrers amistosos abans de tornar

Witsel, amb Bèlgica / Girona FC

Jordi Bofill

Girona

Els vuit internacionals que el Girona té repartits pel món disputaran en les pròximes hores els seus darrers compromisos abans de tornar cap a casa i centrar-se únicament en el Girona-Vila-real de dilluns vinent. El primer a estrenar-se serà Krapyvtsov, que jugarà amb la selecció sub-21 d’Ucraïna contra Hongria, en la qual, curiosament, forma part Antal, cedit al Tenerife (16.30 hores). Després serà el torn de Joel Roca, que repetirà amb la selecció espanyola sub-21 contra Kosovo (19 hores). El camprodoní va ser un dels golejadors en el primer duel dels espanyols. Una hora més tard, a les 20 hores, doble representació blanc-i-vermella: Ounahi en el Marroc-Paraguai i Lass Kourouma en el Guinea-Benín. I a l’hora de sopar, a les 20.45 hores, Tsygankov i Vanat disputaran un Ucraïna-Albània, després que ambdues quedessin fora de la lluita per ser a la cita mundialista de l’estiu.

A qui li costi agafar el son, la matinada també presenta certes emocions. A les 2 hores, Vitor Reis podria estrenar-se amb l’absoluta del Brasil després que Carlo Ancelotti el convoqués d’urgència per a un amistós davant Croàcia. I a les 3 hores, Axel Witsel repetirà amb Bèlgica en un duel en què se les veurà amb Mèxic.

Notícies relacionades

Partits i més partits que alimenten un calendari ja de per si saturat.

