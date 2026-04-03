Segona RFEF

El Girona B suma un punt més per la permanència (0-0)

L’empat sense gols davant el Terrassa d’Oriol Alsina acosta l’objectiu de la salvació

L'onze del Girona B davant el Terrassa. / GIRONA FC

Tatiana Pérez

El Girona B ha sumat aquest migdia un punt valuós que l’apropa a l’objectiu de la permanència -ja en té 41 quan falten quatre jornades per al final de la lliga regular-, després d’empatar sense gols davant el Terrassa d’Oriol Alsina (0-0). El filial blanc-i-vermell ha gaudit d’una gran ocasió de Raúl Martínez a l’inici del partit, mentre que l’actuació d’Andreev a la porteria també ha estat clau per assegurar que el marcador no es mogués a l’Olímpic de Terrassa. El búlgar ha estat encertat per frustrar el gol a jugadors com Isma Estevez, Perera, Sergio Cortés o Barrero. L’única vegada que el conjunt local ha pogut batre’l, i d’estratègia, l’àrbitre ha invalidat la jugada per fora de joc.

L’encontre s'ha hagut d’allargar fins als 102 minuts a causa d’un incident a la grada per culpa d’un cop de calor a un dels aficionats presents durant la segona part, que ha necessitat el suport de les assistències mèdiques i s'ha pogut recuperar.

En el tram final, els de Quique Álvarez han seguit frenant els cops d’un Terrassa que ho ha intentat, sobretot, a través de l’extrem empordanès Nahuel Arroyo.

El proper repte serà diumenge de la setmana que ve contra l’Atlètic Lleida, un rival que lluita per escapar de la zona baixa, a Vidreres. n

