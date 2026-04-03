L’Ajax es proposa a Míchel mentre decideix el futur
L’entrenador blanc-i-vermell, que acaba contracte al juny i encara no s’ha pronunciat sobre la renovació, és l’objectiu de l’equip neerlandès
Míchel ha ajornat respondre la pregunta sobre el seu futur fins que «aconseguim l’objectiu dels 42 punts; tothom hi està focalitzat, l’equip, l’entrenador, el director esportiu (Quique Cárcel), el club... El més important és l’estabilitat i la seguretat per continuar creixent». A hores d’ara, el Girona en té 34 i, per tant, queden setmanes per abordar un tema que és de suma importància tenint en compte que el tècnic de Vallecas, responsable dels millors anys de l’entitat amb el retorn a Primera Divisió, la històrica classificació a la Champions la temporada 2023-24 i la consolidació a l’elit en els cinc cursos que porta al capdavant de la banqueta, acaba contracte el proper 30 de juny.
Mentre Míchel no es pronuncia clarament i, a més a més, va deixant interrogants sobre la seva possible sortida amb frases com «estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier», diversos clubs comencen a sondejar-lo per saber si realment està preparat per abandonar Montilivi i seguir construint la seva carrera lluny de terres gironines, on hi ha arrelat fort i s’hi ha establert amb la seva família -el fill gran, Miguel Ángel, milita al Girona B-. En les darreres hores, segons una informació del periodista Matteo Moretto, ha transcendit que l’entrenador del Girona és el principal objectiu de l’Ajax. El club neerlandès se li ha proposat i està en negociacions per firmar-lo.
El paper de Jordi Cruyff
L’Ajax, en plena crisi esportiva, va iniciar un canvi a principis d’any amb la incorporació de Jordi Cruyff com a director esportiu per intentar reconduir la situació. L’exjugador del Barça i l’Alabès, entre d’altres, que també va ser director esportiu al club blaugrana del 2021 al 2023 i va ser el responsable de fitxatges com Raphinha, Lewandowski i Koundé, va dir en la seva presentació al club d’Amsterdam que faria «tot el possible per aportar un nou capítol d’èxits» i és aquí on entra en escena Míchel, un tècnic sobradament capacitat per fer renéixer un equip de les centres i assolir l’excel·lència amb un estil propi i un grup reconeixible com bé ha demostrat en aquests anys al Girona. Allà, a més a més, comptaria amb un projecte sòlid per competir a Europa i continuar creixent.
No obstant això, el ventall de possibilitats és ampli per al tècnic de Vallecas. De fet, és una opció llaminera per a molts clubs de no renovar amb el Girona i quedar lliure. Ja se sap també que el seu nom es troba a la recambra del Vila-real, proper rival dels gironins aquest dilluns a Montilivi en el retorn de la Lliga després de l’aturada, en el cas que Marcelino, qui, com Míchel, acaba contracte al final d’aquesta temporada, opti per no continuar a la banqueta del conjunt groguet.
«El Girona vol Míchel»
Quique Cárcel va deixar clar en l’última compareixença per valorar el mercat d’hivern que «el Girona vol que Míchel continuï». El director esportiu sempre li ha fet confiança a l’entrenador, especialment en els mals moments, cosa que Míchel ha retornat amb resultats. Tant bon punt l’equip tingui els 42 punts, el club intentarà presentar-li un projecte que li mantingui la il·lusió de seguir.
Subscriu-te per seguir llegint
