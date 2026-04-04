El Girona passa de sis a cinc punts de marge sobre el descens
La victòria del Mallorca contra el Reial Madrid retalla les diferències amb la zona vermella, el tall de la qual ara el marca l’Elx de Sarabia
El Girona començarà el partit contra el Vila-real dilluns sabent que el marge amb el descens ja no és de sis punts, sinó de cinc, i que el principal rival en la lluita per no baixar a Segona Divisió ha canviat. La sorprenent victòria del Mallorca en el temps de descompte contra el Reial Madrid (2-1) ha provocat un ball de posicions. D’aquesta manera, els balears escapen de les brases i qui es crema és l’Elx, que divendres al vespre va caure davant del Rayo Vallecano en el partit avançat de la jornada (1-0).
L’Elx de Sarabia, que visitarà Montilivi en la darrera data del campionat, és el divuitè classificat, amb 29, cinc per sota d’un Girona (34) que farà bé de no refiar-se per res del món. Els pròxims partits del conjunt de Míchel Sánchez són complicats, però caldria sumar per no embolicar-se més del compte: al partit del Vila-real, segueix la visita del Reial Madrid al Santiago Bernabéu, el duel contra el Betis a Montilivi i el desplaçament a Mestalla per enfrontar-se al València. Un calendari de traca i mocador en què cada punt valdrà or.
La jornada també ha deixat la derrota del Llevant a Sant Sebastià davant la Reial Societat (2-0), un fet que manté al conjunt granota com a penúltim a la taula, amb 26 punts, a vuit del Girona. Quan passi aquest cap de setmana, tan sols quedaran 8 jornades; és a dir, 24 punts. Els últims 15 que el Girona tindrà en joc seran davant del Mallorca a Montilivi, el Rayo Vallecano a Madrid, la Reial Societat a casa, l’Atlètic de Madrid en condició de visitant i, per acabar, l’esmentat duel contra l’Elx on més val arribar amb la feina feta.
Abans del Girona-Vila-real dos rivals directes més dels blanc-i-vermells hauran definit la seva jornada, en els partits que es disputen diumenge: a les 18.30 hores, l’Oviedo i el Sevilla s’enfronten en un duel entre l’últim i l’ara dissetè classificat, amb els mateixos punts que el Mallorca i l’Alabès (31), que tancarà el diumenge rebent a l’Osasuna a les 21 hores.
La calculadora traurà fum en aquests dos mesos que resten per acabar la competició, però, ara com ara, el Girona té el principal benefici de dependre d’ell mateix. De moment, Míchel i companyia no han d’estar pendents de ningú més. Però la realitat és que els rivals s’apropen. I que la gestió emocional jugarà el seu paper.
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Dos joves i una agent dels mossos salven dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Necrològiques del 4 d'abril de 2026
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat