El Girona rebrà el Betis a Montilivi un dimarts i jugarà a Mestalla quatre dies més tard

LaLiga ha donat a conèixer els horaris de les jornades 32 i 33 de Primera Divisió

Vanat, al Betis-Girona de la primera volta. / Julio Muñoz/EFE

Tatiana Pérez

Horari poc habitual el que tindrà el Girona-Betis, que es disputarà el proper dimarts 21 d'abril a les 21:30 h a Montilivi. El dia i hora escollits per al partit corresponent a la jornada 33 de seguida han generat crítiques entre els aficionats d'ambdós equips, tenint en compte que fa anar malament a la majoria de treballadors i estudiants i que sempre és una de les cites que omplen l'estadi gironí. D'altra banda, el València-Girona, corresponent a la jornada 32 però que es disputarà més tard, es jugarà a Mestalla quatre dies després: el dissabte 25 d'abril a les 18:30 h.

Tracking Pixel Contents