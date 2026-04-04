El Girona rebrà el Betis a Montilivi un dimarts i jugarà a Mestalla quatre dies més tard
LaLiga ha donat a conèixer els horaris de les jornades 32 i 33 de Primera Divisió
Horari poc habitual el que tindrà el Girona-Betis, que es disputarà el proper dimarts 21 d'abril a les 21:30 h a Montilivi. El dia i hora escollits per al partit corresponent a la jornada 33 de seguida han generat crítiques entre els aficionats d'ambdós equips, tenint en compte que fa anar malament a la majoria de treballadors i estudiants i que sempre és una de les cites que omplen l'estadi gironí. D'altra banda, el València-Girona, corresponent a la jornada 32 però que es disputarà més tard, es jugarà a Mestalla quatre dies després: el dissabte 25 d'abril a les 18:30 h.
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Dos joves i una agent dels mossos salven dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Necrològiques del 4 d'abril de 2026
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
