El Girona lliga mitja salvació (1-0)
Un autogol de Pau Navarro dóna la victòria als de Míchel contra el Vila-real en un Montilivi entregat que ja veu la permanència a l'horitzó
En un dels millors partits de la temporada a Montilivi, el Girona ha fet un pas de gegant cap a la salvació amb una victòria tan merescuda com valuosa davant tot un Vila-real. Tres punts d'aquells que tenen un valor incalculable i que impulsen l'equip fins als trenta-set i, el més important, eixamplen el coixí respecte al descens a vuit. Ni rastre hi ha hagut de la versió d'equip sense ànima i superat que es va veure a Pamplona. Avui el Girona ha tingut futbol, esperit i, sobretot, premi amb una victòria aconseguida gràcies a un autogol de Pau Navarro en l'afegit de la primera part. Un triomf a partir del compromís i també del futbol, perquè ningú pot discutir la victòria a un Girona que l'ha buscada, se l'ha merescuda i l'ha trobada. Tres punts d'allò més valuosos i que l'equip ha sabut estacar a la perfecció perquè no s'escapessin. Divendres al Bernabéu, que sigui el que Déu vulgui.
Guanyar era mitja salvació. Era situar-se amb trenta-set punts i fregar amb la punta dels dits el gran objectiu de la continuïtat a Primera. L'empresa no era gens senzilla, ans al contrari. Esgarrapar quelcom de positiu contra el tercer classificat, un Vila-real farcit de cracs, era complicat, sí però a Montilivi ja hi havien llepat el Barça (2-1) i el Madrid (1-1). Això sí, encara que pocs se'n recordessin amb tantes vacances pel mig, el Girona venia de fer un dels pitjors partits de la temporada a Pamplona contra l'Osasuna on havia faltat de tot.
Per intentar-ho, Míchel va decantar-se per fer entrar Àlex Moreno al lateral esquerre i tornar Arnau al dret. El retorn d'Iván Martín en el lloc de Joel Roca va desplaçar Ounahi a l'extrem esquerre, no tenia llibertat de moviments. El duel va començar ben elèctric amb més pilota pel Girona i més arribada del Vila-real. Res de l'altre món, al principi, llevat d'un xut ras de Moleiro que es va enverinar. Tampoc els de Míchel generarien gaire perill, però sí que tenien el control del partit, pressionaven bé, guanyaven duels i evitaven que el Vila-real sortís al contracop, el seu gran perill. Ho feien, això sí, sense Vanat, que només va durar dotze minuts al camp perquè es va lesionar i va haver de ser substituït per Abel Ruiz.
El partit era del Girona. Combinava amb facilitat i, també començava a arribar. Ho provaria primer Vitor Reis amb un cop de cap després d'una perllongació de Witsel i després Ounahi, amb un xut que desviaria Pau Navarro a córner. Les ocasions eren poc clares però la insistència i superioritat blanc-i-vermella trobaria premi quan la primera part ja agonitzava i ben pocs s'ho pensaven. Va ser en una acció per la dreta d'Arnau que Pau Navarro, aquest cop sí, es va introduir a la seva pròpia porteria davant la pressió d'Abel Ruiz. Montilivi rugia i xalava veient el Girona caminava cap a la victòria.
La versió més que notable oferta per l’equip en els primers quaranta -cinc minuts tindria continuïtat amb un primer quart d’hora pletòric de la represa en què el Girona convertiria en el domini en arribades i ocasions clares per ampliar el marcador. No ho faria perquè ni Ounahi, en dues ocasions, ni Abel Ruiz, ni tampoc Tsygankov van tenir el punt de mira afinat davant un Luiz Júnior molt inspirat.
El marcador començava a ser curt. I perillós, és clar. No obstant això, el Girona continuava controlant-lo sense deixar que el Vila-real acabés de despertar. El tècnic visitant Marcelino sacsejaria l’equip amb l’entrada de Freeman, Alfon i Buchanan. Mentrestant, Míchel faria entrar Lemar per un Iván Martín fos i també es veuria obligat a substituir Blind, amb problemes físics. El Girona arribava al tram final del partit amb la llengua fora i perdent un efectiu rere l’altre. Perquè si ja havien caigut Vanat i Blind, Arnau tampoc va poder dir més a deu minuts del final. Rincón i Roca entrarien pel maresmenc i Ounahi per intentar resistir els darrers deu minuts. Una missió que podia valer mitja permanència i per a la qual calia una dosi de sacrifici màxim. Un exercici de resistència per part d’un Girona que no havia trobat el segon gol i estava condemnat a patir per aguantar l’avantatge mínim. Tampoc ho faria tant perquè el Vila-real no inquietaria i els tres punts eren al sac. Igual que mitja salvació.
93' | Final. Victòria importantíssima a Montilivi, que pot ser gairebé la permanència definitiva.
92' | El públic ja comença a celebrar a la grada. Mentrestant, el Girona continua jugant i tocant la pilota.
90' | Hi haurà tres minuts d'afegit.
89' | Cacau del Vila-real a fora.
89' | Últims minuts del partit. El Girona ha de mantenir sigui com sigui un marcador que pot ser molt valuós.
84' | Més canvis al Girona. Entren Hugo Rincón i Joel Roca per Arnau, que ha acabt fos i demanava sortir, i Ounahi.
82' | Arnau apareix a temps per pispar la pilota a Buchanan. El Girona està fent un partit molt complert.
80' | Abans, Fran Beltrán ha vist la groga. El migcampista madrileny està fent un gran partit.
80' | Marcelino farà un altre canvi. Entra el lloretenc Sergi Cardona per Pedraza.
76' | Groga a Pedraza per una entrada sobre Arnau.
