Girona-Vila-real: Montilivi activa l’inici del tram decisiu de la Lliga
El conjunt de Míchel Sánchez rep el Vila-real a l’estadi amb la intenció de lligar un bon resultat i espantar possibles fantasmes
De moment, Montilivi no està marcant les diferències per al Girona: en catorze partits, suma les mateixes victòries que derrotes (5) i gairebé té els mateixos empats (4). Són números discrets que haurà de millorar si vol concretar la permanència com més aviat millor. La visita del Vila-real (21 hores, DAZN) és la primera oportunitat per fer-ho, en una jornada en què el marge respecte al descens ha disminuït un puntet, dels sis als cinc.
El darrer precedent, però, és positiu per al conjunt de Míchel Sánchez, que va imposar-se a l’Athletic en un duel que li va permetre mantenir la tranquil·litat amb la qual conviu. És precisament això el que necessita el Girona, no embolicar-se ni fer treballar gaire el cap, que normalment, quan es posa a rumiar massa, no sol fer-ho positivament. Els dubtes no són bons companys de viatge, ni per als gironins ni per a ningú.
Àlex Moreno podria ser la principal novetat de l’onze inicial del de Vallecas, que obligaria a reconstruir un pèl la línia defensiva i tornar als orígens, amb Arnau Martínez com a lateral dret, Hugo Rincón a la banqueta i el penedesenc al lateral esquerre. Pocs canvis més s’entreveuen respecte als homes que van perdre a Pamplona oferint una imatge dolenta, malgrat que no seria impensable veure’n algun més, amb Iván Martín o Lemar com a candidats a suplir Joel Roca. Tornen a la convocatòria Bryan Gil i Cristhian Stuani, es manté Echeverri, recuperat del cop contra l'Osasuna, i continuen sense ser-hi Juan Carlos, Ter Stegen, Portu i Van de Beek.
Malgrat la bona temporada dels groguets, el Vila-real no passa un bon moment com a visitant: encadena dos desplaçaments seguits sense guanyar (empat a Vitòria i derrota a l’Spotify Camp Nou) i només n’ha guanyat un dels darrers sis. Va ser contra el Llevant, amb empat davant l’Osasuna i derrotes amb el Betis i el Getafe. Marcelino tindrà les baixes de Foyth i Logan Costa, i el dubte de Rafa Marín.
El lloretenc Cardona es juga una plaça amb Pedraza al lateral esquerre, i tot indica que mantindrà la resta d’habituals, amb la parella formada per Gerard Moreno i Mikautadze en punta i Moleiro i Pepe més endarrerits, aportant talent i profunditat.
Montilivi afronta una nova cita vital en la represa de la competició.
Subscriu-te per seguir llegint
