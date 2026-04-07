Dues lesions, amb virus FIFA inclòs, castiguen durament el Girona
Els contratemps s’allarguen a Montilivi, que veu com Vanat i Blind s’han d’aturar per diferents problemes físics
No hi ha dia tranquil, per al Girona. Ni quan les coses van bé i el marge amb el descens és més gran que mai, l’equip dirigit per Míchel Sánchez és capaç de respirar amb calma. A la llista d’infortunis que acumula durant una temporada plena d’inconvenients, ahir es van afegir les lesions de Vladyslav Vanat i Daley Blind. Ambdós futbolistes van haver-se de retirar del terreny de joc per diferents problemes físics.
L’ucraïnès va patir el maleït virus FIFA i no va durar ni deu minuts. El màxim golejador de la plantilla, amb nou gols, i el reforç escollit a l’estiu per a la punta d’atac, va asseure’s a la gespa, va tocar-se la cama i va indicar que no podia continuar. Va ser el primer problema d’una nit que encara viuria una altra notícia molt negativa.
Va rebre una ovació espectacular quan va sortir del terreny de joc, però Daley Blind també va demanar el canvi al minut 74. Montilivi va agrair-li l’esforç, no només al llarg del duel, sinó d’un any en què, possiblement, hagi estat el futbolista més regular. El rostre del neerlandès no era tan seriós com el que presentava Vanat, que, segons Míchel «va notar una punxada i potser s’estarà unes setmanes fora». A Blind, en canvi, no el va descartar ni per al duel de divendres contra el Reial Madrid. «Té una sobrecàrrega que l’anava empipant, ell coneix molt bé el seu cos».
Míchel va escollir Abel Ruiz i Alejandro Francés com a recanvis i tots dos van aportar un caire positiu al col·lectiu. A Ruiz se’l va veure especialment motivat, sobretot arran d’una recuperació de pilota a la primera part que gairebé acaba en gol. En el segon temps, va gaudir d’una bona oportunitat que va rebutjar el porter visitant Júnior. L’estadi també va encoratjar-lo amb aplaudiments.
De Francés, en canvi, ja se’n coneix la seva solvència i va posar el seu gra de sorra en el bon treball defensiu que va realitzar el Girona, que amb prou feines va haver de lamentar ocasions rebudes.
Segona victòria consecutiva a Montilivi
Montilivi va festejar la segona victòria consecutiva a l’estadi. En totes dues, curiosament, Paulo Gazzaniga ha deixat la porteria a zero. La primera va ser contra l’Athletic (3-0) i la segona davant un Vila-real que és el tercer classificat del campionat. No és poca cosa.
Els vuit punts respecte a la zona vermella (l’equip està més a prop d’Europa, però no cal abusar) aporten una energia molt positiva en un tram final en què l’equip està a tocar de segellar la permanència. L’única part fosca van ser les lesions, perquè la nit va ser grandiosa.
Subscriu-te per seguir llegint
