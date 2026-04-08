Baixa sensible per al Girona: Vladyslav Vanat es perd el que queda de temporada
L'ucraïnès pateix una lesió tendinosa a l'isquiotibial de la cama esquerra i no jugarà més aquest curs
Els pitjors pronòstics s'han confirmat: Vladyslav Vanat pateix una lesió tendinosa a l'isquiotibial de la cama esquerra que el tindrà fora dels terrenys de joc de deu a dotze setmanes. L'ucraïnès, doncs, es perd el que queda de Lliga.
Míchel haurà de recórrer a Abel Ruiz i Cristhian Stuani per substituïr al màxim golejador blanc-i-vermell, que duu nou gols en el campionat.
