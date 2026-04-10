Arbeloa: "El penal que li han fet a Mbappé és penal aquí i a la Lluna"

El tècnic del Madrid esclata contra l'arbitratge

Míchel i Arbeloa, abans del partit / JUANJO MARTIN/EFE

Jordi Bofill

El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha esclatat contra l'arbitratge: «El penal que li han fet a Mbappé és penal aquí i a la Lluna. Una més. És el que hi ha, però hauríem d’haver guanyat. Ni ho entenc jo, ni ho entén ningú. El VAR entra quan li va bé. Ja sabeu la meva opinió i els fets la continuen mantenint. L’acció és claríssima, és el de sempre, n’hem tingut moltes amb els àrbitres».

D'altra banda, Míchel Sánchez ha dit que «no ha estat gens fàcil, ens ha costat molt. El Madrid ha estat millor i ha gaudit de més ocasions, però hem tingut una molt bona mentalitat defensiva. El punt és molt important, per a nosaltres, és un pas de gegant per a la permanència: estem a quatre punts de l’objectiu. Estic molt feliç pels jugadors, perquè han fet un esforç immens». Respecte a la lesió d'Abel Ruiz, cal esperar. «No sé què té, Abel Ruiz. Ha notat com una punxada, no era ben bé això, ho hem d’acabar de mirar. Però és una llàstima. Tinc un munt de jugadors amb molèsties, però tots s’han buidat: Fran Beltrán no havia entrenat, Abel feia temps que no participava, Joel Roca s’ha posat malalt...». El tècnic de Vallecas ha reivindicat l'esforç: «L’equip ha fet un pas endavant pel que fa a ser una família i treballar junts, que és el més important. Ara els resultats estan arribant, la nostra posició és increïble».

Notícies relacionades

El golejador gironí, Thomas Lemar, ha assegurat que «hem anat clarament de menys a més. En la primera part ens ho han posat difícil, però la segona part ja ha anat millor. Hem intentat sortir amb la pilota controlada. Això és el que hem de fer: continuar fent el nostre joc. El gol? He aguantat la bola tot el que he pogut, he xutat i ha entrat». La permanència està a tocar. «Només mirem partit a partit, busquem els 42 punts. Un cop els tinguem, ja veurem on som i quant queda».

