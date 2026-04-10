El Girona viatja a Madrid sense Blind, però amb Fran Beltrán

El central neerlandès, que va demanar el canvi per un sobrecàrrega en l’últim partit, no s’ha recuperat a temps per jugar davant el Reial Madrid

Míchel i Blind celebren la victòria contra el Vila-real.

Míchel i Blind celebren la victòria contra el Vila-real. / Marc Martí

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Baixa molt sensible la que tindrà el Girona a l’eix de la defensa per enfrontar-se al Reial Madrid aquesta nit al Bernabéu (21.00 h). El club blanc-i-vermell ha compartit la llista de convocats, on no hi figura Daley Blind. El central neerlandès, de 36 anys, va haver de ser substituït dilluns en l’últim partit contra el Vila-real a Montilivi (1-0) per una sobrecàrrega i, tenint en compte els pocs dies per preparar el partit que ha tingut l’equip, no s’ha recuperat a temps per jugar davant el conjunt blanc. La seva absència obligarà Míchel a introduir canvis a l’onze, podent fer entrar Francés o David López d’inici o situant Arnau en el seu lloc.

D’altra banda, també es perdrà el partit Vanat, a la infermeria fins al final de la temporada juntament amb la resta de lesionats de llarga durada.

Sí que hi serà Fran Beltrán, que ahir no va completar l’entrenament per “cansament” i va acabar l’encontre contra el Vila-real notablement fatigat. Com a mínim una bona notícia per al tècnic poder comptar amb el migcampista.

Tracking Pixel Contents