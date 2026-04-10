Madrid-Girona: prudència i ambició per somiar amb una gran campanada
Sense Vanat i amb els dubtes de Blind i Beltrán, el Girona confia fer un partit rodó i aprofitar les rotacions d’un Madrid centrat en la Champions
L’empresa d’intentar pescar quelcom de positiu del Santiago Bernabéu contra el totpoderós Reial Madrid és sempre complicadíssima. Centenars de milions d’euros de diferència de pressupost, titulars i suplents de primer nivell a totes les línies i un ambient infernal solen fer petit qualsevol rival que s’hi presenta. I més si hi va sense el davanter centre titular, com és el cas del Girona avui que tindrà la baixa de Vanat i, segurament del seu millor defensa, Blind. A partir d’aquí, el «no» ja hi és, però parlem-ne. Perquè entremig de tota aquesta foscor habitual que hi sol haver abans de jugar contra el Madrid, s’albiren algunes escletxes de llum on agafar-se per poder somiar, que, recordem-ho, és de franc. La més clara, la nosa que li pot fer el partit a un conjunt blanc que es troba al bell mig de la guerra contra el Bayern per ser a semifinals de la Lliga de Campions. Això farà, sens dubte, que Álvaro Arbeloa doni descans a alguns dels homes més importants i, en principi, hauria de ser una bona notícia. Per alimentar l’optimisme dels aficionats gironins també cal recordar que els de Míchel solen oferir una versió molt bona davant els grans. Al contrari que contra rivals de la part baixa com l’Oviedo o el Llevant (2 punts de 12), el Girona ha estat capaç aquest temporada de derrotar el Barça (2-1), empatar contra el Madrid (1-1) o derrotar el Vila-real (1-0) a Montilivi, a més a més de sumar els tres punts a Anoeta (1-2) i esgarrapar empats als camps del Betis (1-1) i l’Athletic (1-1). Per tot plegat, la pregunta del milió: i si? Seria molt gros certificar virtualment la permanència aquest vespre al Bernabéu...I si no, tampoc passarà res, perquè la victòria contra el Vila-real permet encarar el duel sense el neguit de veure el perill gaire a prop.
Per intentar agafar a contrapeu el Madrid, Míchel confia que els seus homes no facin allò que ha passat tot sovint enguany de relaxar-se després d’una bona victòria. L’escenari convida a no fer-ho i a sortir motivadíssim des de l’escalfament inicial. Una altra cosa serà la posada en escena i veure la capacitat d’un equip que va deixar sec tot un Vila-real dilluns. La baixa de Vanat és sensible, és clar, i molt tot i els minuts esperançadors d’Abel Ruiz. El valencià va acabar el partit amb sensacions positives després de molt de temps i tothom confia recuperar-lo per la causa ara que Vanat ha dit adéu a la temporada. L’ex del Braga serà el 9 del Girona avui a Madrid. Per la seva banda, Blind no es va entrenar ahir i té molt difícil poder ser de la partida. Les males notícies no s’acaben aquí, perquè Fran Beltrán ha treballat darrerament a menys ritme perquè arrossega molèsties. El dubte és saber si Ounahi es mantindrà a l’esquerra amb llibertat de moviments o bé Míchel es decantarà centrar-lo i fer entrar un extrem pur com Bryan Gil o Joel Roca. Si fes això, Iván Martín seria el sacrificat.
Mentrestant, Arbeloa ja va anunciar que Militao, Camavigna i Bellingham seran titulars i que Mendy tindrà minuts. Amb Mastantuono sancionat, caldrà veure si reserva algun dels tòtems com, Mbappé o Vinicius de cares al partit de dimecres a Munic.
