En Directe
Reial Madrid - Girona, en directe (0-0)
Segueix la narració de Diari de Girona del partit que es juga al Bernabéu
24'. Xut des de la frontal d'Arnau Martínez, que surt llepant el pal!
22'. Centrada de Brahim que Bellingham remata molt forçat arran del pal esquerre de la porteria blanc-i-vermella
19'. Pared entre Vinicius i Camavinga que acaba amb un xut fluix del brasiler a les mans de Gazzaniga
17'. Segon avís del Girona: ara ho prova Claudio Echeverri des de la frontal, massa desviat
14'. L'ha tingut el Girona! Ocasió claríssima d'Ounahi que desvia Lunin
11'. Nova oportunitat per al Madrid: contraatac que acaba amb un xut de Mbappé que treu sota pals Àlex Moreno
8'. L'equipació del Girona, avui, fa goig. Fins i tot Gazzaniga s'ha mudat per a l'ocasió, recordant el mític Soldevila
6'. Gazzaniga evita el primer! Gran assistència de Camavinga cap a Mbappé, però l'argentí, molt atent, envia a córner
5'. De moment, ambdós equips es demostren molt respecte. El Madrid, això sí, és qui porta la iniciativa
2'. Míchel ha optat per sacrificar un davanter i reforçar el mig del camp, per dominar el joc. Veurem si se'n surt
