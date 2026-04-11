El Girona es torna a demostrar que és un gran equip empatant al Bernabéu: “Competim de l’hòstia”

Míchel va fer una xerrada motivacional abans del partit davant el Reial Madrid

Les imatges del Reial Madrid - Girona

Les imatges del Reial Madrid - Girona

Veure Galeria

Les imatges del Reial Madrid - Girona / Agències

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

El Girona continua de ressaca emocional, després de la jornada viscuda ahir a Madrid. El club blanc-i-vermell ha compartit aquest matí un vídeo sobre com va anar la visita a l’equip d’Álvaro Arbeloa de principi a fi fins a aconseguir un nou empat històric al Bernabéu (1-1).

Mentre revelava l’onze titular, Míchel va fer els jugadors una xerrada motivacional en la prèvia de l’encontre i els va dir que “no vull sobreexcitació. Vull mentalitat col·lectiva, un compromís col·lectiu i d’equip. Hem d’anar tots junts, sense que hi hagi illes”. “No deixeu escapar l’oportunitat, ens juguem molt: ser per nosaltres un gran equip. Heu de fer millor el company, patint tots junts. Com equip, competim de l’hòstia”, va insistir-los. No sense recordar-los que “som el tercer equip menys golejat de la segona volta. Al 2026, seríem el quart. Aquesta és la realitat. I no ve de la nit al dia, ve d’abans”.

L’equip li va fer cas i va sumar “un puntàs”, com assegurava eufòria Stuani” al final del partit, gràcies al gol de Lemar per retornar la igualtat al marcador després de la diana de Valverde. “T’ho vaig dir”, li va comentar Francés a Lemar mentre el felicitava.

Salellas tornarà a presentar-se a les eleccions del 2027

Salellas tornarà a presentar-se a les eleccions del 2027

Mor la conductora d’un turisme en un xoc frontal amb un camió a l’N-260 a Maià de Montcal

Mor la conductora d’un turisme en un xoc frontal amb un camió a l’N-260 a Maià de Montcal

Pastora torna a "muntar follón" després de més d'una dècada amb l'inici de la gira dels 25 anys a l'Strenes de Girona

Pastora torna a "muntar follón" després de més d'una dècada amb l'inici de la gira dels 25 anys a l'Strenes de Girona

Vídeo | El Girona es torna a demostrar que és un gran equip empatant al Bernabéu: “Competim de l’hòstia”

Vídeo | El Girona es torna a demostrar que és un gran equip empatant al Bernabéu: “Competim de l’hòstia”

Accedeix a l’ordinador d’una companya i li descarrega documents privats

Accedeix a l’ordinador d’una companya i li descarrega documents privats

Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits

Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits

Alerta pels nitazens: la droga sintètica que supera el fentanil i ja deixa la primera mort detectada a Espanya

Alerta pels nitazens: la droga sintètica que supera el fentanil i ja deixa la primera mort detectada a Espanya

Primavera i al·lèrgia: consells útils per alleujar-ne els símptomes

Primavera i al·lèrgia: consells útils per alleujar-ne els símptomes
