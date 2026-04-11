El Girona es torna a demostrar que és un gran equip empatant al Bernabéu: “Competim de l’hòstia”
Míchel va fer una xerrada motivacional abans del partit davant el Reial Madrid
El Girona continua de ressaca emocional, després de la jornada viscuda ahir a Madrid. El club blanc-i-vermell ha compartit aquest matí un vídeo sobre com va anar la visita a l’equip d’Álvaro Arbeloa de principi a fi fins a aconseguir un nou empat històric al Bernabéu (1-1).
Mentre revelava l’onze titular, Míchel va fer els jugadors una xerrada motivacional en la prèvia de l’encontre i els va dir que “no vull sobreexcitació. Vull mentalitat col·lectiva, un compromís col·lectiu i d’equip. Hem d’anar tots junts, sense que hi hagi illes”. “No deixeu escapar l’oportunitat, ens juguem molt: ser per nosaltres un gran equip. Heu de fer millor el company, patint tots junts. Com equip, competim de l’hòstia”, va insistir-los. No sense recordar-los que “som el tercer equip menys golejat de la segona volta. Al 2026, seríem el quart. Aquesta és la realitat. I no ve de la nit al dia, ve d’abans”.
L’equip li va fer cas i va sumar “un puntàs”, com assegurava eufòria Stuani” al final del partit, gràcies al gol de Lemar per retornar la igualtat al marcador després de la diana de Valverde. “T’ho vaig dir”, li va comentar Francés a Lemar mentre el felicitava.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Investiguen sabotatges a la via ferrada de Sant Feliu per impedir la nidificació de corbs marins
- L’antic Palm Beach de Sant Feliu fa un últim pas oficial per tornar a mans municipals
- Lluís Corominas: 'Els Mossos van passar de protegir-nos a vigilar que no marxéssim després de l'1-O
- La Farinera, un restaurant amb esperit jove en un edifici emblemàtic de Girona
- Sabies que a la vila de Blanes hi ha una creu pirata feta amb calaveres reals?