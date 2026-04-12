La gran setmana del Girona
L’equip de Míchel assegura pràcticament la permanència just en el moment més complicat del tram final del calendari amb quatre punts més que celebrats contra el Vila-real (1-0) i el Reial Madrid (1-1)
Mentre la premsa madrilenya es fa ressò d’un possible penal a Mbappé per una caiguda del francès a dins l’àrea en el minut 88 de partit, amb l’1-1 al marcador, que l’àrbitre Alberola Rojas no va considerar indicant que el jugador del Reial Madrid s’havia llançat, el Girona continua pessigant-se per comprovar que, efectivament, va empatar un altre cop al Bernabéu. «No he vist la jugada, m’agafa molt lluny. El meu jugador (Vitor Reis) em diu que va per davant i que no ha fet, ni molt menys, cap gest per treure’s de sobre Mbappé. Ha estat un forcejament de la jugada i va per davant. No ho sé, caldrà veure-ho. Em sembla que s’arbitren moltes jugades fora del que és el joc i crec que en aquest caș el partit ha estat net. No hi ha hagut cap situació per cap de les dues parts, amb molt poques faltes i molt temps de joc. No som un equip dubtós en aquest sentit», va defensar Míchel traient ferro a l’assumpte. Segurament, al tècnic blanc-i-vermell li va faltar dir, com en la victòria contra el Barça a Montilivi (2-1), que «parlar només d’una jugada amb l’espectacle que hi ha hagut al damunt del terreny de joc és minimitzar molt el joc». En aquella ocasió, els blaugranes es van queixar d’una possible falta d’Echeverri sobre Koundé que hauria anul·lat el gol de la victòria de Fran Beltrán. Curiosament, tant el primer com el segon classificats de la Lliga han posat el focus en l’arbitratge per aconseguir desviar l’opinió pública d’un fet tan evident com ho és que s’han deixat punts davant els gironins. «És injust que es parli d’una jugada puntual».
El Girona va tancar una gran setmana amb l’empat al Bernabéu. No només pel que fa als resultats, amb quatre punts de sis possibles. L’equip de Míchel ha mostrat la seva millor versió del curs i s’ha pogut imposar al Vila-real, amb un triomf a Montilivi (1-0), i al Reial Madrid a l’estadi blanc (1-1), amb molt més que un punt el qual ha frustrat, i de quina manera, als madridistes perquè veuen com se’ls ha escapat definitivament la cursa pel títol. Tot això, en només cinc dies perquè els encontres de les jornades 30 i 31 s’han disputat aquest dilluns i divendres. Cosa que permetrà que la celebració s’allargui durant més d’una setmana ja que els gironins no tornaran a la competició fins d’aquí a poc més d’una setmana, ja que dissabte vinent hi ha la final de la Copa del Rei, quan s’enfrontaran el dimarts 21 d’abril al Betis a Montilivi.
Respondre just en el moment més complicat del tram final del calendari ha permès al conjunt blanc-i-vermell assegurar pràcticament la permanència, tenint en compte que el descens ha quedat a una xifra de set punts i tot apunta que els rivals de la part baixa de la taula (Oviedo, Llevant, Sevilla, Mallorca, Elx i Alabès) tindran més problemes d’aquí a l’última jornada de Lliga.
«Hem tingut fortalesa mental, supervivència. Després de l’esforç que vam fer l’altre dia (dilluns) guanyant, no era fàcil. Ens ha costat davant el Madrid, que ha tingut més ocasions, però nosaltres hem estat molt bé en defensa. És un punt molt important per nosaltres. Ja en tenim 38, estem a quatre de l’objectiu (42), i és un pas molt important», va comentar Míchel.
Set punts de nou davant els tres primers
Fa uns mesos, ni el propi Girona mateix s’hauria vist capaç de guanyar el Vila-real i empatar al Bernabéu en la mateixa setmana. Els gironins van passar-se bona part de la primera volta en posicions de descens, sense poder-se desfer del fanalet vermell, i ara han revertit la situació d’una manera espectacular. «Després de les primeres jornades, l’equip ha fet un pas endavant en tots els sentits. Som una família, que és el més important, i treballem junts. Estem aconseguint resultats. Sortir d’una situació com la que hem estat durant tot l’any no era fàcil. Ara mateix estem en una situació increïble per com va anar la primera volta», va insistir el tècnic. El canvi notable es pot copsar amb els set punts de nou possibles que el conjunt blanc-i-vermell ha aconseguit contra els tres primers classificats: Barça (2-1), el Vila-real (1-0) i el Reial Madrid (1-1).
Quan queden set jornades per al final de la temporada, tot fa preveure que els de Míchel -caldrà confirmar si amb el tècnic a la banqueta o no perquè acaba contracte i no vol parlar de la renovació fins a tenir garantida la permanència al 100%- tornaran a competir en grans escenaris com el d’abans-d’ahir.
Subscriu-te per seguir llegint
