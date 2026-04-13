Abel Ruiz pot perdre's el que queda de temporada per lesió
El Girona explica que el davanter valencià estarà més d'un mes de baixa per uns problemes a l'isquiotibial
Abel Ruiz no està tenint gens de sort amb les lesions aquesta temporada. El davanter valencià, de 26 anys, només va poder disputar 20 minuts del partit al Bernabéu per un nou contratemps físic. Malgrat que havia començat a la banqueta i va substituir Echeverri -l’escollit per fer de punta- al 64, va haver d’abandonar el terreny de joc al 85 de forma obligada.
El Girona ha explicat aquesta tarda en un comunicat mèdic que Abel pateix una lesió a la musculatura isquiotibial de la cama dreta i el temps de baixa és d’unes 4-6 setmanes, per la qual cosa és molt probable que, igual que Vanat, es perdi el que queda de la temporada. Així doncs, Stuani és l’únic ‘9’ disponible a l’equip gironí.
