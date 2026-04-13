Asprilla es lesiona i a Turquia donen per fet el retorn al Girona
L’extrem colombià treballa al marge després de patir un cop al genoll davant el Göztepe
La sortida de Yáser Asprilla al Galatasaray -juntament amb la de Jhon Solís al Birmingham- va desbloquejar el mercat d’hivern del Girona, permetent, sobretot, l’arribada de Claudio Echeverri, que també ocupa una plaça d’extracomunitari, a més de Fran Beltrán, Marc ter Stegen i posteriorment Rubén Blanco. El club blanc-i-vermell va cedir el que continua sent el seu fitxatge més car al conjunt turc fins al final de la temporada, després d’arribar a un acord que inclou una opció de compra per 23 milions d’euros més variables en funció dels partits que disputi i que havia de permetre arribar als 25 milions (18 fixos més 7 en variables) que va pagar per l’extrem colombià al Watford l’estiu de 2024.
Tres mesos més tard, però, des de Turquia donen per fet el retorn d’Asprilla al Girona un cop finalitzi el curs. A part que només ha disputat nou partits, amb prou feines superant els 300 minuts -sense cap gol ni assistència-, entre la Süper Lig turca i la Copa de Turquia, l’extrem colombià va perdre’s l’últim partit del Galatasaray aquest passat diumenge per un cop al genoll que va rebre davant el Göztepe en la que va ser tot just la primera titularitat a la lliga. Malgrat que l’entitat d’Istanbul no ha especificat el temps de baixa, les proves mèdiques van concloure que el futbolista pateix un edema de genoll i sagnat a la càpsula articular per la qual cosa treballa al marge del grup.
En aquest sentit, els mitjans de comunicació turcs assenyalen que el Galatasaray no té la intenció d’executar l’opció de compra per Asprilla i, per tant, tornaria a Montilivi a l’estiu. «Tornarà al Girona al final de la temporada», afirma de manera contundent Sporx. Mentre que Ajansspor i beIN Sports Turquia publiquen que la directiva del conjunt turc no té la intenció d’activar l’opció de compra si no compleix els objectius.
