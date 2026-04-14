L’aferrissada lluita per segellar la permanència
Tot i començar la jornada 31 amb nou punts de marge sobre el descens gràcies a l’empat al Bernabéu, els rivals de sota no han fallat i la distància s’ha escurçat a sis
Al final de la temporada no hi haurà lloc per tots, però tothom vol quedar-se en una de les millors lligues d’Europa. Així ho han demostrat els equips de la part baixa de la taula en aquesta 31a jornada de LaLiga, que va finalitzar ahir amb el Llevant-Getafe (1-0). Els de José Bordalàs encara no van poder celebrar la permanència, estadísticament feta amb l’objectiu dels 42 punts, perquè el conjunt granota va desfer la igualtat al marcador amb un gol de Carlos Espí al minut 83 que, alhora, va mantenir l’Oviedo cuer amb 27 punts, dos menys que els de Luis Castro. El penúltim i últim classificats s’aferren a les poques possibilitats que els queden per sortir de la zona de descens -els d’Almada van golejar al Celta (0-3) diumenge per creure en el miracle- i mantenen l’esperança de revertir la situació sumant bona part dels 21 punts que encara hi ha en joc. També ho intentarà l’Elx, que, tot i guanyar el València (1-0) dissabte, continua marcant el perill des del 18è lloc a un punt de la salvació.
A hores d’ara, Oviedo (-15), Llevant (-13) i Elx (-10) són els equips que estan més lluny dels històrics 42 punts en què es xifra la permanència malgrat que no cada temporada és així. El curs passat, per exemple, la van fixar el Girona i el Sevilla amb 41 punts.
Més que quatre punts
La passada jornada no va quedar tan idíl·lica com semblava al principi per als de Míchel. El conjunt blanc-i-vermell va firmar una gran setmana guanyant el Vila-real a Montilivi (1-0) i empatant davant el Reial Madrid al Bernabéu (1-1), uns resultats que per al tècnic han donat més que quatre punts al Girona i que amb la resta de partits disputats han pres encara més importància.
L’empat inesperat contra els madridistes va deixar la permanència a tocar, ja que només falten quatre punts per arribar als desitjats 42 -queden set encontres per disputar-se encara-, i a priori havia de ser un cop gairebé definitiu per oblidar-se de la part baixa de la taula. El cap de setmana va començar amb nou punts de marge sobre el descens, els quals havien de donar molta tranquil·litat d’aquí a la jornada 38, però, sorprenentment, es va acabar retallant de manera considerable i ara és de sis. Ningú, o gairebé ningú va fallar, en especial els rivals més necessitats.
Així doncs, el passat cap de setmana va deixar les victòries de l’Elx contra el València (1-0), el Sevilla contra l’Atlètic (2-1), el Mallorca contra el Rayo Vallecano (3-0) i l’Oviedo davant el Celta (0-3), i el Llevant contra el Getafe (1-0), ahir; i l’empat de l’Alabès davant la Reial Societat (3-3). Tots ells van demostrar que la lluita per segellar la permanència serà aferrissada i que no s’hi val a badar.
El Girona sap que té motius suficients per creure que no es patirà per arribar als 42 punts. La dinàmica és positiva, l’equip és molt més compacte i s’han aconseguit resultats importants per carregar-se de confiança, però la cosa encara no ha acabat i s’ha de continuar treballant com fins ara. Igual que els blanc-i-vermells, es troben equips històrics de Primera Divisió com l’Athletic i l’Espanyol -els de Manolo González són el pitjor equip de la segona volta i no guanyen des de la jornada 17-. O, més avall, el València i el Sevilla, entre d’altres.
Paral·lelament, les posicions europees no són tan lluny: la plaça de Conference és a tres punts (Getafe, 8è) i l’Europa League a quatre (Reial Societat, 7è).
La lluita pels 42 punts
Fora de la zona de descens
- 8è, Getafe - 41 punts (-1)
- 9è, Osasuna - 39 punts (-3)
- 10è, Espanyol - 38 punts (-4)
- 11è, Girona - 38 punts (-4)
- 12è, Athletic Club - 38 punts (-4)
- 13è, Rayo Vallecano - 35 punts (-7)
- 14è, València - 35 punts (-7)
- 15è, Mallorca - 34 punts (-8)
- 16è, Sevilla - 34 punts (-8)
- 17è, Alabès - 33 punts (-9)
En zona de descens
- 18è, Elx - 32 punts (-10)
- 19è, Llevant - 29 punts (-13)
- 20è, Oviedo - 27 punts (-15)
