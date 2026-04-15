El Girona: la segona família de Savinho
L’extrem brasiler del Manchester City aprofita el dia lliure per viatjar a Girona i visitar l’equip de Míchel a la Ciutat Esportiva de la Massana
Quan Míchel parla que «l’equip és una família», no ho diu per dir. La unió del vestuari ha permès aixecar una situació que a principi de temporada semblava impossible de canviar i està a punt d’aconseguir els anhelats 42 punts, que permetran jugar la setena temporada del club blanc-i-vermell a Primera Divisió. Ja en són quatre seguides amb el tècnic de Vallecas al capdavant -amb la de l’ascens en fan cinc i està pendent de prendre una decisió sobre el seu futur- i durant aquest temps han passat un bon grapat de jugadors per Montilivi que van i vénen. Alguns com Gazzaniga, Arnau, Iván Martín, David López, Tsygankov, Juan Carlos o Stuani encara continuen. D’altres que, per diferents circumstàncies, han hagut de marxar, però guarden tan bon record del Girona que, quan poden, s’escapen del seu dia a dia en un altre lloc llunyà per fer una visita als seus excompanys. Savinho ha sorprès avui apareixent pel matí a l’entrenament a la Ciutat Esportiva de la Massana per saludar Míchel, Stuani, Portu i companyia. Els gironins són la seva segona família.
L’extrem brasiler, de 22 anys, va ser una de les estrelles de l’històric Girona dels 81 punts, que va quedar tercer a la Lliga per darrere del Madrid i el Barça i es va classificar a la Champions. Aquell curs a Montilivi, on estava cedit pel Troyes francès -del City Group-, li va servir per fitxar pel Manchester City i fer-se un lloc a l’equip de Pep Guardiola després de marcar onze gols en 41 partits disputats, entre Lliga i Copa, sent un dels millors jugadors sub-23 del moment a les ordres de Míchel. El pas de Savinho pel Girona va marcar un abans i un després en la carrera de la jove estrella, cosa que fa que sempre tingui present el club blanc-i-vermell. A part de tenir la samarreta, els cromos i els premis que va guanyar amb el Girona de decoració en una habitació de casa seva a Manchester, comentar habitualment les publicacions dels gironins a Instagram i mantenir el contacte amb els seus integrants, avui ha tingut el detall d’anar-los a veure en persona aprofitant que tenia el dia lliure i havia viatjat a Girona, on encara hi viuen alguns membres de la seva família.
A mesura que anaven acabant l’entrenament i entraven a la sala dels fisioterapeutes o al gimnàs, els jugadors no podien creure qui hi havia a la Ciutat Esportiva. Ha estat una agradable sorpresa trobar-se Savinho. «Què fas aquí? Tot bé o no? La teva filla està preciosa», li ha dit Stuani content de la retrobada. També s'ha alegrat Portu, qui li ha explicat des de la cinta de córrer que ja es troba en la recta final de la seva recuperació i ha assegurat que el brasiler és un «animal». O Juan Carlos, que s'ha preocupat per la lesió que havia patit a principis de gener amb el City i de la qual ja està recuperat.
Una de les imatges més icòniques de la jornada ha sigut l’abraçada amb Ounahi, tenint en compte que tant Savinho com el marroquí s’han guanyat l’afició amb la màgia que desprenen al terreny de joc. N’hi ha hagut més d’un que s'ha imaginat un Girona idíl·lic amb ells dos a l’equip.
El moment més important, però, ha sigut al despatx de Míchel. «Com estàs nen? Què tal la família? La teva mare és feliç vivint aquí, has de tornar tu», li ha preguntat entre riures l’entrenador a la qual cosa Savinho li ha respost que sí, però que vindria pel «sol». Els dos es h'an posat al dia i han comentat el partit que tindrà el City aquest dissabte contra l’Arsenal a l’Etihad, el «partit» en majúscules que pot decidir la Premier, així com el del Girona davant el Betis.
Savinho no és l’únic exfutbolista que se’n recorda dels gironins. Aquesta temporada també ha passat per la Ciutat Esportiva Dovbyk o no és estrany coincidir per la ciutat amb jugadors com Aleix Garcia o Oriol Romeu que queden amb jugadors de la plantilla.
