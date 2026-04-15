Stuani o Echeverri: la davantera del Girona és només cosa de dos
Sense Vanat ni Abel Ruiz, Míchel es queda amb només l’argentí i l’uruguaià com a opcions fins a final de curs
El capità, que farà quaranta anys a l’octubre, dobla l’edat del jove cedit pel City, que n’acaba de fer vint
Amb sis punts d’avantatge respecte al descens, una dinàmica ascendent i set jornades per acabar la temporada, el Girona truca a la porta de la salvació. Els resultats d’aquesta jornada, amb victòries dels cinc últims, ho han ajustat tot una mica més i segurament farà falta, com diu Míchel atrapar els 42 punts per assegurar-se la continuïtat a Primera Divisió un curs més. Per acabar de dur el vaixell a bon port, el tècnic madrileny ja sap que ha perdut Vladyslav Vanat i Abel Ruiz que, lesionats, ja no tornaran a jugar, en principi, fins la temporada entrant. És a dir, s’ha quedat sense dos dels tres davanters centres que tenia i compta amb només Cristhian Stuani i el polivalent, Claudio Echeverri com a opcions per a la punta d’atac. L’argentí va ser titular divendres passat al Santiago Bernabéu mentre que el capità continua agafant minuts i ritme després d’una campanya marcada per una lesió al soli i una altra l’adductor. Ara, tal com va passar la temporada passada, el Girona torna a necessitar-lo i el capità, de trenta-nou anys, cap dubte, hi serà. No hi ha les urgències ni el pànic del curs passat, però l’equip el necessita i, encara que arrossegui molèsties, vagi coix o estigui malalt, hi serà per jugar els minuts que facin falta.
Caldrà veure si contra el Betis dimarts que ve (2/4 de 10 del vespre), Míchel es torna a decantar per Echeverri o ho fa per Stuani, d’entrada. D’alternatives, no n’hi ha més. Bé sí, al filial hi són Juan Arango i Carles Garrido, dos davanters que ja han estat en dinàmica de primer equip i que podria ser que tinguessin oportunitats d’aquí a final de temporada. En aquest sentit, l’atac passa a ser cosa d’Stuani i Echeverri. O cosa que és el mateix, el jugador més veterà i el segon -té deu dies més que Vitor Reis- més jove de la plantilla. Dues dècades, doncs, separen el capità, que a l’octubre farà quaranta anys, del jove argentí cedit pel Manchester City, de vint acabats de fer i que encara havia de néixer quan el Matador de Tala ja havia debutat i celebrava gols a la lliga del seu país amb la samarreta del Danubio.
Arribat al mercat d’hivern Echeverri ha jugat fins ara deu partits, dos dels quals de titular, en què ha marcat un gol (contra l’Athletic Club). D’un perfil més mòbil i no tan fix com Stuani, l’argentí ha mostrat bones maneres i, sobretot, fam fins ara. Per la seva banda, l’uruguaià va reaparèixer els darrers minuts al camp del Reial Madrid després de gairebé un mes i mig de baixa per lesió. El capità acumula catorze partits, de moment, en què ha sumat 221 minuts i ha marcat tres gols, tots de penal, a la primera volta.
