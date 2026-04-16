El City es bolca en el fitxatge d'una perla brasilera per cedir-la al Girona
El City Group està disposat a desemborsar 20 milions d'euros per Heittor, un davanter centre de 18 anys que encara no ha debutat en el primer equip del Palmeiras
Joaquim Piera
El City saca la cartera a Sud-amèrica. Una vegada més. El seu últim objectiu és Heittor Vinicius da Silva Nunes, un davanter centre molt hàbil i amb gol, de 18 anys, del Palmeiras: forma part del conjunt Sub-20 i encara no ha debutat en el primer equip que dirigeix el portuguès Abel Ferreira.
Segons el portal brasiler ge.com, els citizens estan disposats a pagar 20 milions d'euros per aquest internacional en categories de base amb la Canarinha, una xifra molt per sobre del seu valor real de mercat. El moviment, per la seva contundència, ha cridat l'atenció del mercat tant brasiler com entre els clubs europeus que pentinen el futbol sud-americà a la recerca de talent precoç.
L'oferta ja està damunt de la taula del club que dirigeix la magnat Leila Pereira i tot apunta al fet que arribarà a bon port. La idea que té el Grup City és adquirir el futbolista perquè, a partir del mes de juliol, s'incorpori a la disciplina del Girona.
Heittor és un '9' de baixa alçada (mesura 1,70 m), dretà, que té el gol com el seu principal característica i que, jugant amb el Sub-20 del Verdão, està mostrant un rendiment notable. Ho acrediten els seus bons números i la seva aportació en la construcció ofensiva. En aquest 2026, porta cinc dianes en vuit partits, entre la Copinha, la Llibertadors Sub-20 i l'arrencada del Brasileirão Sub-20.
És un futbolista de futur, amb potencial, que ha demostrat la seva qualitat quan les lesions, que li han impedit jugar amb regularitat, li han respectat. No té el mateix cartell que companys d'equip com el central esquerrà Benedetti; els migcampistes Luis Pacheco i Larson; o els davanters Erick Bele i Riquelme Filippe, que entren constantment en les convocatòries del primer equip i que estan sent monitorats pels grans d'Europa.
Cal recordar que el Palmeiras és el club que, en aquests últims anys, ha revelat futbolistes que apunten a extraclase com Endrick o Estevão, que Carlo Ancelotti se'ls emportarà al Mundial amb 19 i 18 anys, respectivament, o futbolistes que poden ser referència en la seva posició com el propi Vitor Reis, que està actuant cedit aquesta temporada a Girona i que ja ha estat convocat per la selecció brasilera absoluta. Els 37 milions d'euros que va pagar el City al gener de 2025 són la transacció més alta que mai va haver-hi per un central a Sud-amèrica.
El City també vol a Eduardo Conceição
Heittor no és l'únic canterano palmeirense que desperti l'interès dels sky blue. També han mogut fitxa per Eduardo Conceição, de 16 anys, considerat com un crack en potència. Està brillant en el Sud-americà Sub-17 amb la Seleção i també està en l'agenda de Deco.
Aquesta mateixa setmana, ESPN el Brasil va publicar, i diversos altres mitjans brasilers van confirmar després, que el City estaria disposat a bloquejar a aquest davanter total, que pot jugar en totes les posicions de l'atac, pagant 40 milions d'euros. Conceição només pot fer el salt a Europa en la finestra de contractacions de gener de 2028, quan hagi complert, un mes abans, la majoria d'edat.
