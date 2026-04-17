El Girona encara set partits en trenta-quatre dies per rematar la feina
El Girona reprendrà la Lliga dimarts amb la visita del Betis en la primera de les set jornades que disputarà en poc més d’un mes i que han de servir per acabar de certificar la permanència
La competició s’atura aquest cap de setmana, altra vegada, arran de la disputa de la final de la Copa del Rei entre la Reial Societat i l’Atlètic de Madrid. A partir d’aquí, la Lliga agafarà velocitat de creuer i en poc més d’un mes quedarà enllestida. Set partits en trenta-dos dies en els quals el Girona té el repte d’acabar d’estacar la permanència, l’únic, de moment, i gran objectiu de la temporada. Un repte que s’encara amb respecte i alhora certa tranquil·litat gràcies als sis punts d’avantatge de què disposa l’equip gràcies a la reacció que ha signat d’ençà de l’entrada al 2026. De fantasmes no n’hi ha però, de respecte sí, perquè la competició és ben complicada i el Girona ja ha viscut experiències desagradables altres temporades en què la situació s’ha enverinat quan no s’esperava.
Tocarà doncs rematar la feina. Començant per dimarts ja, en la visita del Betis a Montilivi en la primera de les dues jornades intersetmanals que hi ha en aquest darrer tram de Lliga tan comprimit. L’altra serà, també a l’estadi, contra la Reial Societat, el 12, 13 o 14 de maig. Abans, el Girona haurà de desplaçar-se el València (dissabte que ve, 18:30), rebre el Mallorca el divendres 1 de maig (21:00) i vistiar Vallecas, el cap de setmana del 9 i 10 de maig.
Anem a pams. La disputa del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic obliga les principals lligues a fer-ne via i tancar la competició abans del juny. L’espanyola ho farà la darrera setmana de maig, de la mateixa manera que la italiana i l’anglesa, mentre que la francesa i l’alemanya acabaran una setmana més aviat. En tot cas, la realitat dibuixa un calendari d’allò més comprimit per a un Girona que, segons Míchel, necessita quatre punts per poder estar tranquil. Els quaranta-dos punts són la xifra màgica amb què ha xifrat el tècnic la salvació. Ara bé, depenent de qui guanyi la Copa i de si la Lliga compta amb una plaça més de Lliga de Campions, les posicions europees no estarien tan lluny del Girona. Perquè si el vuitè -ara el Getafe amb quaranta-un punts- acaba classificant-se per Europa, el Girona el té a només tres. Però bé, d’això ja tocarà parlar-ne més endavant, si la cosa va bé. Per acabar de dur el vaixell a bon port o mirar amunt, Míchel s’ha quedat sense Vanat i Abel Ruiz, dos dels davanters centres de la plantilla, per lesió.
Entre setmana, dos a casa
Primer toca centrar-se en un Betis que ahir va tenir partit de Lliga Europa i després en un València molt nerviós -que dimarts juga contra el Mallorca a Son Moix- i que no les té totes. A partir d’aquí, els de Míchel rebran el Mallorca el Primer de maig i llavors encadenaran una altra setmana intensa amb partits el cap de setmana del 9-10 contra el Rayo i el del 16-17 al Metropolitano davant l’Atlètic i, entremig, la visita de la Reial Societat a Montilivi, un dia de cada dia. Finalment, la competició clourà el darrer cap de setmana de maig a l’estadi contra l’Elx, en un partit que tothom confia que sigui de tràmit, almenys per al Girona.
