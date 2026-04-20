El Girona, rei de Primera contra Barça i Madrid
En els sis anys que fa que és a Primera, cap club, tret de l’Atlètic, el tercer gran, ha sumat tants punts com els gironins contra els dos grans
Fins i tot deixant a part aquelles cinc primeres jornades, que van ser com llançar-se al buit sense xarxa, el Girona s’ha instal·lat tota la temporada en una muntanya russa. Ha sigut un equip capaç d’empatar al camp del Betis i a Montilivi contra el Madrid, i al cap de tres dies fer el ridícul a Ourense, a la Copa. O sumar 10 de 12 punts i després mostrar-se impotent al camp del cuer Oviedo. I passar d’un partit horrible al camp de l’Osasuna a guanyar al Vila-real i empatar al Bernabéu. Poca lògica té que, més enllà que futbol és futbol, hagi sumat 8 punts contra els tres primers i només dos contra els tres últims.
Per sort, es creix amb els grans. Pocs equips modestos de Primera, segurament cap, presenten un balanç tan extraordinari com el Girona contra el Barça i el Madrid. No és normal enfrontar-se dotze vegades al Reial Madrid i sortir-ne invicte la meitat, amb tres victòries tan glorioses com aquell dia de Sant Narcís de 2017 (2-1, amb gols de Stuani i Portu), el 4-2 del pòquer de Castellanos o l’1-2 al Bernabéu, amb Cristiano Ronaldo, Kross i Benzema al camp, entre d’altres, i Zidane a la banqueta. Curiosament, el pitjor balanç del Girona contra els blancs va ser la temporada dels 81 punts: 0-3 a Montilivi i 4-0 a Madrid. Tampoc és habitual sortir invicte la meitat dels sis partits jugats al camp del Barça. I menys ho és marcar-li vuit gols en una temporada al Barça. Tot això ja forma part de la història del Girona.
En les sis temporades que porta a Primera, cap equip, llevat de l’Atlètic de Madrid, el tercer gran, ha sumat tants punts contra Barça i Madrid com els gironins. Ni els que han estat tota la vida, o quasi, a la màxima categoria. És un fet sense precedents, tenint en compte que els clubs que acumulen menys temporades a Primera són Getafe (21), Alabès (20) i Elx (17), a molta distància de la mitja dotzena del Girona. En aquests sis anys, la classificació dels partits contra Barça i Madrid és la següent: Girona, 23 punts; Reial Societat; 19; Vila-real, 16; València, 14; Sevilla, 11; Athletic, 10; Celta, Osasuna i Rayo, 8; Espanyol i Getafe, 7. Significativa és la diferència entre el Girona i un dels tres clubs que ha jugat sempre a Primera, l’Athletic Club; o, fins i tot, amb dos grans, com València i Sevilla, que sumen uns quants títols europeus i finals de Champions.
Aquestes xifres, irrepetibles i sense precedents per a qualsevol equip modest com el Girona, són per treure pit i recordar-les tota la vida; ara bé, de bon poc servirien si no s’aconseguís una permanència que s’ha de segellar com aviat millor per gaudir d’un final de lliga més planer que la muntanya russa en la qual ens hem mogut tot l’any.
Subscriu-te per seguir llegint
