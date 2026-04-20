Míchel, resignat amb els dos nous horaris un altre cop entre setmana: "No és el millor per nosaltres; ni per l'equip ni per l'afició"
El Girona visitarà el Rayo a Vallecas el dilluns 11 de maig i després rebrà la Reial Societat a Montilivi el dijous 14 de maig
Ricard Artero fa un pas important en la seva recuperació i torna en una convocatòria amb el primer equip contra el Betis
"Els horaris no són els millors. Sobretot, perquè després de jugar divendres contra el Mallorca (1 de maig) una altra vegada tindrem 10 o 12 dies per preparar el següent partit i després tindrem possiblement tres partits en sis dies. L'equip s'hi juga molt en aquestes últimes jornades. A part que per la nostra gent, ho té més complicat per estar amb nosaltres... És el que ens toca, però portem molts partits jugant entre setmana i no és el millor per nosaltres. Per això, no m'agrada jugar entre setmana", ha valorat un resignat Míchel en la prèvia del partit d'aquest dimarts contra el Betis a Montilivi (21.00 h). Just abans, s'havien conegut els dos nous horaris de les jornades 35 i 36 un altre cop entre setmana: el Girona visitarà el Rayo a Vallecas el dilluns 11 de maig i després rebrà la Reial Societat a Montilivi el dijous 14 de maig.
El controvertit calendari ha fet que després de guanyar el Vila-real (1-0) el dilluns de Pasqua i empatar amb el Reial Madrid (1-1) el divendres 10 d'abril, l'equip hagi tingut onze dies per afrontar el pròxim partit contra el Betis. "És un bon moment perquè l'equip al 2026 està fent les coses bé. La posició de l'equip seria la quarta enguany i això vol dir que estem fent les coses bé, però hem de continuar perquè el començament de temporada va ser dolent. Necessitem agafar aquests 42 punts el més aviat possible. Estem en una posició en la qual hem de mirar el següent partit, no més. Potser podem estar més amunt, però aquesta és la nostra posició (11a amb 38 punts) i demà toca fer un partidàs contra un rival que és molt complicat i es juga els tres punts per competir a Europa. El Betis té jugadors diferencials. Necessitem la nostra afició, ja sé que és dimarts a 2/4 de 10 però la nostra gent ha d'estar al nostre costat de veritat. Necessitem un Montilivi que ens porti a donar la nostra millor versió. Aquesta Lliga és molt igualada i cada punt és un patiment. Hem d'arribar als 42", ha comentat Míchel. Del conjunt bètic, el tècnic de Vallecas ha explicat que "han patit un cop fort a Europa a casa (el passat dijous va caure eliminat de l'Europa League a la Cartuja), però és un equipàs. És l'equip que més ha empatat a la Lliga i té molt nivell en totes les línies. No han aconseguit els resultats que volien en aquests moments, però els seus partits han estat molt igualats: han pogut guanyar o perdre. Hem de fixar-nos en la nostra mentalitat".
Per a ell, el més important és mirar-se el propi melic. "Em fixo en el nostre camí, no més. No miro la classificació ni per dalt ni per baix. Tinc clar el nostre camí i a on hem d'arribar. Cadascú que es preocupi pel seu. Hem fet les coses molt bé en aquest 2026 i hem de continuar així", ha destacat Míchel. Amb els 42 punts fixats com a l'objectiu prioritari del Girona, l'entrenador blanc-i-vermell ha apuntat que "per mi era una xifra de tranquil·litat, però no sé si serà així. Menys crec que no. Hi ha molts equips de 38 per baix i em semblaria molt estrany que amb més de 42 punts hi hagués un equip en descens. Després d'aquesta xifra, quan hi arribem, continuarem fent les coses per arribar el més amunt possible. Per mi aquesta xifra és de seguretat i hi hem d'arribar com més aviat millor. Haurem de patir, estar junts i necessitem la nostra afició. Si ho fem tots junts, pot ser un bon dia. Tot el que ens toca ara mateix és continuar lluitant junts. Que l'atmosfera de Montilivi sigui com als últims partits".
Artero torna a somriure
La "gran notícia" de l'enfrontament contra el Betis és, sens dubte, el retorn de Ricard Artero a la convocatòria. El migcampista bisbalenc per fi ha deixat enrere el calvari amb les lesions dels darrers tres anys i acompanyarà l'equip, com a mínim a la banqueta. "Artero ha entrat a la convocatòria, és la gran notícia. El club i jo sempre hem tingut moltes il·lusions posades en ell. Té un nivell tècnic molt alt, té el joc al cap i m'agrada la seva tornada. És molt important per tots. Espero que aquest any pugui jugar amb nosaltres perquè és un jugador que ha patit molt i necessitem donar-li aquesta alegria", ha assegurat Míchel que manté les baixes de llarga durada de Van de Beek, Juan Carlos i Portu -qui ha tornat a trepitjar la gespa en la sessió d'aquest dilluns-, més els lesionats Vanat i Abel Ruiz, però recupera Daley Blind i Joel Roca, que estava malalt, respecte a l'últim partit davant el Reial Madrid.
Sobre la situació dels davanters, amb Stuani com a únic '9' disponible, ha lamentat que ""en aquesta posició hem tingut molts problemes. L'estrès ha provocat lesions, i ara només tenim Stuani per jugar. Fa temps que entrena amb l'equip i està disponible. Necessita minuts de joc com tothom per agafar la seva millor versió. És un problema que no estava previst, però hem de donar-li solució de la millor manera. Hi ha Stuani, Joel, Viktor (Tsygankov), Claudio (Echeverri)... Són jugadors que ens han d'ajudar i perquè un jugador del filial no ens pot donar un cop de mà". Alhora, ha aprofitat per lloar la "molt bona temporada del filial" després de segellar la permanència a Segona RFEF. "El club està creixent. Necessitem la ciutat esportiva i un nou estadi", ha dit.
